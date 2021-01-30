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將改國徽？朱立倫：綠營不要演！要台獨就明白講

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-30 11:42:04

國民黨前主席朱立倫30日和國民黨智庫副董事長連勝文、台北市議員李明賢共同參加「熱血北高、為愛而騎」活動。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲國民黨前主席朱立倫30日和國民黨智庫副董事長連勝文、台北市議員李明賢共同參加「熱血北高、為愛而騎」活動。（圖／朱立倫辦公室提供）
在民進黨立院黨團全力支持下，立法院昨天通過時代力量黨團提案的「研議更改國徽」案，前國民黨主席朱立倫今天(30)呼籲綠營不要再演，現在如果改國徽，接下來就是改國旗、國號，如果綠營想要台獨，就明明白白地講出來，不要找藉口改變。
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▲國民黨前主席朱立倫30日和國民黨智庫副董事長連勝文、台北市議員李明賢共同參加「熱血北高、為愛而騎」活動。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲國民黨前主席朱立倫30日和國民黨智庫副董事長連勝文、台北市議員李明賢共同參加「熱血北高、為愛而騎」活動。（圖／朱立倫辦公室提供）
朱立倫今天和國民黨智庫副董事長連勝文、台北市議員李明賢共同參加「熱血北高、為愛而騎」活動。除了國徽議題之外，朱立倫也被問到「綠委提案要把國務機要費除罪化」，這是不是為了特赦陳水扁預做準備？朱立倫回答，不要為個案修法，應該為整體考量，現在有非常多的國家重要議題要處理，若有任何的不公，應該是要為全民申冤，而不是為個人申冤。
連勝文表示，他猜是為了解決陳水扁的問題而修法，因為陳水扁實際上已沒有在牢裡，現在也沒拘禁他，基本上算是自由人，民進黨可能想趁這個機會解決遺留下來的問題。
另外有關「晶片換疫苗」，朱立倫質疑中央疫情指揮中心，為何世界各國陸續接種疫苗，已一到兩個月，台灣為何「一個（疫苗）都沒有」？他認為台灣防疫第一線人員應該優先接種疫苗，即使用最貴的價錢去買、用晶片去換，都應該力保醫療第一線人員，對全民的防護也同樣重要。
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