國徽黨徽分不清 鄭運鵬盼國民黨主動修改、勿佔國家便宜
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-30 12:18:26｜2021-01-30 12:32:55
我國國徽和國民黨黨徽高度相似，立法院臨時會昨（29）日通過時代力量黨團的主決議提案，要求內政部評估修改國徽的必要性，2個月內向立法院內政委員會提出專案報告。對此，藍營表達不滿，民進黨團幹事長鄭運鵬今（30）日表示，如果國民黨能格局放大，主動修改自己的黨徽等圖騰，自己和國徽區隔，不要佔國家的便宜，反而更是國民黨成長的一條路。
昨天立法院臨時會表決時代力量的主決議提案，雖然國民黨團反對，但在民進黨團的支持下，最後仍以63票贊成、37票反對，通過該案，而民眾黨團5位立委則棄權未投票。內政部次長陳宗彥說，尊重立法院決議，將審慎研議，並在2個月內提出報告。鄭運鵬今天上午表示，我國因為歷史緣故，從國旗、國歌、國徽等代表國家的圖騰，都和國民黨有高度重疊，不但識別容易混淆、法律位階也有不同的見解，長期以來都有要求修改的民意。鄭運鵬說，民進黨身為執政黨，內部當然也有這樣的意見，但這牽涉到高度的國民感情，需要強大的民意共識，因此黨團成員不會輕易啟動這樣的工程，但是在野黨提出，黨團會給予尊重，昨天處理時代力量提案就是如此。鄭運鵬也說，國民黨對這樣的提案，例如黨產、轉型正義，一向採取本能膝蓋反應的理由，講什麼國人不重視、會引起政治對立等等，能閃則閃，並沒有去從台灣民主法治化後的憲政層次去自我反省、主動提出方案，國民黨選擇永遠站在保守的光譜上，非常可惜。國民黨包括前總統馬英九說，國徽黨徽大小車輪不一樣，國人不會混淆，這種說法也太自欺欺人，「我保證如果這個時代兩個圖案拿去申請專利，其中一個一定被認定是抄襲」。鄭運鵬指出，他個人認為，除了尊重內政部以凝聚全國向心力為前提進行檢討，如果國民黨能格局放大，主動修改自己的黨徽等圖騰，自己和國徽區隔，不要佔國家的便宜，反而更是國民黨成長的一條路。民進黨立委許智傑說，以前黨國不分，是台灣的歷史與宿命，但民主化後，黨國不分的狀況的確要改善，所以民進黨昨天支持時力的提案，就是希望讓國家中立化正常化，國徽和國民黨黨徽，很多人分不清楚，希望政府能加速研議，擺脫黨國不分的混淆現況。