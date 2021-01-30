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台南美食陷危機！老店無奈關門　內行人揭真相：報應來了

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 12:21:32

▲台南老字號汕頭魚麵名店無奈關門，媒體人魚夫揭背後原因。（圖／翻攝自「臺南 TODAY」臉書）
▲台南老字號汕頭魚麵名店無奈關門，媒體人魚夫揭背後原因。（圖／翻攝自「臺南 TODAY」臉書）
台南素有台灣美食之都的美譽，不過資深媒體人魚夫日前呼籲大家「正視台南美食危機」，更透露3種著名的台南美食，汕頭魚麵、台南炒鱔魚、火燒蝦料理都可能就此絕跡，更感慨「哪天台南美食沒得吃了，就算是起碼的報應了」。
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魚夫在臉書粉專「臺南 TODAY」發文，透露台南最近有家老字號的汕頭魚麵無預警拉下鐵門，公告上寫著「因貨源不足，即日起結束營業」，魚夫強調這對在地人來說簡直是晴天霹靂。魚夫指出，汕頭魚麵是「狗母魚」肉製成的，狗母魚是台南小吃的重要食材，但卻面臨苦無貨源的窘境。
不僅如此，著名的台南炒鱔魚也面臨食材貨源短缺的問題。魚夫表示，市場的攤販告訴他「台灣沒鱔魚了，要從國外進口了」，原來台灣因為土地污染嚴重，性喜潔淨的野生鱔魚逐漸無法生存而滅絕，而自中國大陸進口的鱔魚雖然口感彈牙，但一分錢、一分貨，大餐廳往往先挑了去，路邊攤家只好各憑本事。
另外「火燒蝦」也有類似困難，府城有家老牌蝦仁肉圓三不五時就貼出告示：「今日無蝦可賣」，又有一家賣蝦仁炒飯者則乾脆明言現在多是雜蝦，沒有火燒蝦的香甜。火燒蝦的短缺，不只影響肉圓和蝦仁炒飯而已，連帶用火燒蝦殻來炕高湯的台南擔仔麵、著名的台南蝦捲等都會受到影響。
魚夫最後感慨，「咱們台灣人不愛惜地球、污染生存的地方，哪天台南美食沒得吃了，就算是起碼的報應了」。（編輯：倪浩軒）
▲媒體人魚夫呼籲大家正視台南的美食危機。（圖／翻攝自「臺南
▲媒體人魚夫呼籲大家正視台南的美食危機。（圖／翻攝自「臺南 TODAY」臉書）
 
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