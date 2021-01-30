染疫後遺症 英媒估全球恐有650萬人「嗅覺倒錯」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-30 14:55:02
新冠肺炎疫情讓各國疲於奔命，除了造成醫療體系沉重負擔以外，不少新冠患者即使痊癒，也面臨不同的後遺症困擾，包含味覺嗅覺喪失或錯亂等。英國媒體估計，目前全球恐有650萬人出現嗅覺倒錯，導致他們的生活諸多不便。
根據英國《BBC》報導，許多患者會因感染新冠肺炎而暫時失去嗅覺，並有幸於痊癒後恢復，但當中有些人後續仍會出現嗅覺倒錯的後遺症，導致食物、香皂甚至是熟悉的枕邊人，聞起來都讓人作嘔，常見的描述包含「死亡、腐爛、腐爛的肉、糞便」等。報導並指出，數據顯示有約65%的新冠患者會因病失去嗅覺和味覺，其中約10%會發展為「嗅覺定性障礙」，包含嗅覺倒錯和幻嗅症。以這個數據來看，全球1億例確診中，恐有多達650萬人會出現嗅覺倒錯。有專家認為，嗅覺倒錯是因患者只能感知到物質所包含的一些揮發性化合物，這些物質和其他元素結合時聞起來不錯，但單獨的話就會顯得難聞，可能是因神經纖維受損，或是嗅覺尚未完全恢復造成的。有受訪者自染病後已有7個月的時間，都處在嗅覺倒錯的狀態，不只食物難以下嚥，連洗衣服這類日常家務都成為困擾，進而導致患者心情低落。可惜的是，由於醫學界目前對這類後遺症的了解仍然有限，因此尚無有效的治療方法，只能透過一些輔助方式，看能否幫助患者的嗅覺慢慢恢復正常。
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