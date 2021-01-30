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GINO砸重本闖YouTube界　開箱全新「保時捷電動車」

記者薛羽彤/綜合報導

2021-01-30 15:11:25

▲GINO下重本轉戰YouTube界。（圖 / 林修毅提供）
▲GINO下重本轉戰YouTube界。（圖 / 林修毅提供）
近期愈來愈多藝人轉戰網路平台，當起YouTuber，41歲的GINO（蔡東威），也選擇在41歲生日這天，正式開播自己的YouTube頻道「GINO吸血鬼俱樂部」，首集的製作成本就近10萬，除了找專業的車拍團隊外，光把車拖到拍攝地也花了不少錢，頻道目前主要以介紹車子為主，將分為三種不同主題，超跑系列、中古車大翻修、各行各業美女開什麼車。
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▲GINO的頻道主要介紹高級車款。（圖
▲GINO的頻道主要介紹車子。（圖 / 林修毅提供）
首集的亮點為全新的保時捷電動車，也是全台第一台，連原廠都還沒交車，GINO就和朋友借來拍攝，而第二集的麥拉倫的車價近億，全球限量500台，不是有錢就能買，必須本身擁有三台麥拉倫才有資格購買，將來頻道裡也會介紹更多限量車款，給大家認識。
被問到為何想成立自己的頻道時，GINO表示：「因為我非常愛車，也希望能讓粉絲看到不同面向的自己，很多人都會問我為什麼頻道會取這個名字，主要是因為我從小就很喜歡吸血鬼。」此外，GINO近期也將開始進組拍攝新8點檔《黃金歲月》，該劇主要以80年代為主，將台灣早期秀場最熱鬧的時期真實重現，讓觀眾能體會過去歌廳秀的精彩文化。
▲GINO頻道裡找來近億的麥拉倫車款。（圖
▲GINO頻道裡找來近億的麥拉倫車款。（圖 / 林修毅提供）
 
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