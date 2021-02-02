林心如碰上呂蒔媛好痛苦　背詞背到「心臟無力」

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▲林心如在劇中飾演公冶小蔦。（圖／記者林柏年攝, 2021.01.20）

× ▲林心如在劇中飾演公冶小蔦。（圖／記者林柏年攝, 2021.01.20）

公冶小蔦的林心如，自認為有些地方跟角色滿像的，「500萬資金，480萬買餐具我也會」，身兼製作人的她會將製作費用到極致，「什麼都要用到最好的那種」。去年拍攝《創業》正遇到疫情剛爆發最嚴重時，林心如仍克服窘境，每天要求大家消毒、戴口罩，最後平安度過4個月拍攝殺青。

▲▼林心如製作並主演《她們創業的那些鳥事》。（圖 / 可米傳媒提供）

× ▲▼林心如製作並主演《她們創業的那些鳥事》。（圖 / 可米傳媒提供）

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在台中拍攝期間，林心如也在當地租了房子，老公孩子都會來探班，看到老公帶著女兒台中各地跑，她笑說：「他們父女來台中比較像度假，爸爸常帶她吃平常不能吃的甜點。」林心如還分享，某天她和霍建華走在路上，遇到高捷大哥也在台中，霍建華相識要上前打招呼，「一問才知道，他也來拍我們的戲」，林心如羞認這部戲演員真的太多，很多沒對到戲的，自己真的不知道誰有演。