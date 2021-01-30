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最懷念哪些停產食品？眾淚推「童年神物」：希望能再現

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 15:20:13

▲有名網友在PTT發問「最懷念哪一個絕版食物」，貼文一出，眾人淚推「歐麥斯巧克力餅乾」，直呼「都找不到替代品」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有名網友在PTT發問「最懷念什麼停產的食品」，貼文一出，鄉民紛紛淚推個人的童年回憶。（示意圖／取自 pixabay ）
台灣的零食選擇多元，加上近年來國外進口的零食超夯，口味推陳出新下，不少老商品撐不下去逐漸淡出市場，走入歷史，成為眾人回憶中的時代眼淚。就有網友好奇詢問大家，「會懷念什麼停產的食品嗎？」釣出許多人分享自己的童年回憶，引發熱議。
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有位網友在PTT以「會懷念什麼停產的食品嗎？」為題發文，並透露自己目前想到的絕版食品包括有「福樂西瓜冰」、「寶吉冰粽」、「金手指」、「愛之味麻婆豆腐罐頭」，看得出每款原PO都很喜愛，像寶吉冰粽原PO形容是「每次去超市一定要買」，愛之味麻婆豆腐罐頭則是「不吃辣的還是一直買，一邊吃一邊叫辣」。
▲網友詢問大家「會懷念什麼停產的食品嗎？」引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友詢問大家「會懷念什麼停產的食品嗎？」引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）
文章一出掀起廣泛共鳴，讓許多網友陷入回憶，紛紛在底下留言分享個人過去的心頭好，「漢寶蚵仔味細麵」、「麥當勞巧克力聖代」、「歐斯麥巧克力夾心」、「歐斯麥餅乾、麥當勞奶昔」、「歐斯麥巧克力＋1，金車的泡麵」、「美研社的玫瑰茶」、「肯德基比司吉」、「Qoo」。
每人口味喜好不同，但綜觀網友留言可以發現，最多人點名「歐斯麥巧克力餅乾」，再來就是「麥當勞奶昔」，這兩款絕版食物受到最多懷念，讓網友直呼「找不到替代品」、「希望能再現」。（編輯：倪浩軒）
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