部桃群聚出現首起死亡 陳時中：整體疫情評估沒有升級
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 15:36:19｜2021-01-30 16:15:14
部桃醫院群聚事件，今（30）日新增4例本土病例，其中1例死亡。指揮官陳時中說，一天增4個，心情很沉重，但如果用理性一點來看，並沒有對疫情發展造成嚴重影響，因為都屬於在防火牆裡面，對整體疫情評估並沒有升級。至於2月4日部桃「清零」計畫不變，因為醫院越來越穩定，但社區部分還要再觀察。
部桃醫院群聚事件，今日新增4例本土COVID-19確定病例，其中3例為案863之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。 陳時中表示，一天增4個，心情很沉重，但如果用理性一點來看，並沒有對疫情發展造成嚴重影響，因為都屬於在防火牆裡面，都在居家隔離期，案907、909、910於1月18日後就居家隔離。而908案陪母就醫，與病菌接觸時間是1月23日，到1月26日確診暴露時間短，都在潛伏期裡面。陳時中說，當然不希望發生確診，但這次都預料得到，都在防火牆內。陳時中說，當然後續對新增確診者都還會對接觸者與同住家人再採檢，相關疫調都會做，不希望跟社區產生干擾，雖然這次一次多了4個本土確診，也有死亡案例，但整體疫情評估並沒有升級。不過，媒體提問，案907是在其他醫院死亡，這部分防疫OK嗎？陳時中回應，現在全台醫院都已經有相關處理的SOP，不成問題。至於2月4日部桃「清零」計畫會往後延嗎？他則回應，消毒、採檢兩部分會等醫院提出，提出後會檢視，目前計畫不變，因為醫院越來越穩定，至於社區部分仍需要再觀察。
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