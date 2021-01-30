台灣議會設置請願運動百年展開幕 賴清德呼籲團結
記者鄭宏斌／綜合報導
2021-01-30 15:53:23
「台灣議會設置請願運動百年展」今（30）日上午開幕，副總統賴清德、立法院正副院長游錫堃、蔡其昌出席開幕典禮。賴清德致詞時說，台灣一定要團結，團結才有力量。游錫堃則說，台灣民主是百年累積而來，我們要珍惜現今的民主成果。
今日出席「台灣議會設置請願運動百年展」開幕典禮的來賓包括賴清德、游錫堃、蔡其昌、立委賴香伶、陳柏惟、明台高中董事長林芳瑛、以及請願運動先驅後裔14位等。典禮在明台高中萊園合唱團演唱《台灣議會設置請願歌》及《咱台灣》之後拉開序幕。賴清德說，「台灣議會設置請願運動」影響了近百年台灣的歷史，是日治時期歷時最久、規模最大的政治活動，也是台灣人民追求民主、自主及民族自決的活動；它是台灣人民民主法治的基礎，啟發了台灣人民追求憲政民主，並讓地方自治的概念在台灣萌芽。賴清德表示，台灣能有目前得來不易的民主成果，一定要感謝百年前「台灣議會設置請願運動」先賢們的貢獻，他們在日治時期勇敢對抗高壓，到東京一次次請願，台灣才得以走出民主、自由、人權之路。賴清德指出，緬懷過去，也要展望未來。台灣及國際民主秩序仍然面臨挑戰及威脅，在這種狀況之下，台灣一定要團結，團結才有力量。對內，我們要深化民主、建設國家、發展經濟、照顧國人；對外，要堅定地站在民主陣營，善用第一島鏈的關鍵位置，在印太區域中扮演積極關鍵的角色，捍衛區域的和平及安全。游錫堃致詞表示，立法院民主議政園天舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，就是要讓社會大眾了解100年前的今天，林獻堂為首的先賢們，首度向日本帝國議會提出「台灣議會設置請願」，表達台灣人要民主、要自治的訴求。游錫堃說，台灣民主是百年累積而來，要珍惜現今的民主成果。「台灣議會設置請願運動」是重要開端，國民政府接收台灣後，開始推動地方自治，據學者研究，在當選的各縣市級參議員中，有32位曾參與包括台灣議會設置請願運動在內的各種社會政治運動；另台灣省參議員方面有16位，佔47位省參議員中的34%。從這個脈絡來看，「台灣議會設置請願運動」對後來的台灣民主化直接或間接帶來巨大的影響。