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羽球／14連勝！麟洋配橫掃英國組合　闖進年終賽男雙決賽

記者黃建霖/綜合報導

2021-01-30 16:00:19

▲我國第一男雙，世界排名第7的「麟洋配」王齊麟／李洋順利挺進泰國賽4強。（圖／Badminton photo提供）
▲我國第一男雙，世界排名第7的「麟洋配」王齊麟／李洋順利挺進泰國賽4強。（圖／Badminton photo提供）
復賽後豪取13連勝，並且在泰國拿到2冠的我國第一男雙「麟洋配」李洋/王齊麟，今天面對首次打進年終賽四強的英國組合Ben Lane/Sean Vendy，在兩局激戰後，以22:20、21:17取勝，晉級決賽。
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Lane和Vendy上一戰擊敗馬來西亞男雙組合張御宇/王耀新，成為英國有史以來唯二闖進年終賽4強的選手，事實上他們世界排名僅32，因此也寫下本屆賽會的最大驚奇。
依靠著這股氣勢，Lane/Vendy首局就帶給麟洋配相當大的壓力，開賽一度取得11:7的領先，不過我國男雙打出一波4:0的小高潮追平比數，接著在20平時連得2分，先下一城。
次局，Lane/Vendy不受剛剛被逆轉的影響，一開始又是以7:4搶得領先優勢，不過麟洋配靠著細膩的技術，在該局中段屢屢借力使力、推擋得分，一波8:2的攻勢將比分追趕上來，之後兩隊一路互咬，李洋/王齊麟頂住壓力對手壓力連得3分，之後取得3個賽點，他們在第一個就兌現成功，拿下比賽。
在贏球之後，麟洋配決賽將要面對3屆世界冠軍組合Ahsan M./Setiawan H.，不過此前他們才剛在TOYOTA泰國羽球公開賽擊敗過對手。
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