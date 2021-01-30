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國務機要費除罪化救阿扁？江啟臣、馬英九、朱立倫都不挺

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-30 16:06:55｜2021-01-30 16:14:32

國民黨30日在台北市草埔市場舉行「反萊豬」和「還我公投」兩項公投連署書募集活動，馬英九、江啟臣都到場開講。（圖／國民黨提供）
▲國民黨30日在台北市草埔市場舉行「反萊豬」和「還我公投」兩項公投連署書募集活動，馬英九、江啟臣都到場開講。（圖／國民黨提供）
因國務機要費洗錢案逃亡到美國的前新光醫院副院長黃芳彥身亡，民進黨有意在立法院下會期提案「國務機要費除罪化」修法，外界認為這是特赦前總統陳水扁之外的另一條路，藍營的前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫今天(30)受訪幾乎都持負面看法，認為不該為了個人修法。
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▲台北市政府１日舉辦設市100周年活動，邀請前市長許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌，與市長柯文哲共同出席。(
▲台北市長柯文哲在2020年10月舉辦「設市100周年」活動時，曾邀請前市長陳水扁出席致詞。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
國民黨今天在台北市草埔市場舉行「反萊豬」和「還我公投」兩項公投連署書募集活動，馬英九、江啟臣都到場開講。馬英九在會後受訪表示，除罪化應該不溯及既往，現在已對特別費有所規定，通通都需要拿單據報銷，不需要再做改變，如果再推國務機要費除罪化，這是庸人自擾，沒有必要。
江啟臣認為，司法歸司法，政府應該要把沒查完的案件查清楚，才能向人民交代。民進黨也不要認為用修法的方式，就能處理原先違法的問題，這不是一個法治國家該做的事情。法治國家應該守法、執法，即便修法也不是這樣修的。
另外，朱立倫今天出席「熱血北高、為愛而騎」活動時也對這項議題受訪指出，不要為個案修法，應該為整體考量，現在還有很多國家重要議題要處理，如果有任何的不公，應該要為全民申冤，而不是為個人申冤。
民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，國務機要費的性質就是特別費，特別費已經修法完成除罪化，只剩國務機要費尚未處理，民進黨團已經提案，希望在立法院下會期審查。
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