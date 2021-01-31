陳意涵職場被霸凌　還慘遭主管「性騷擾」

《她們創業的那些鳥事》 劇中真實呈現職場會有的鳥事，尤其是從事設計業的陳意涵，在外遇到機車客戶丁國琳，回公司還得面對主管馬國畢職場霸凌，被罵「妳是智障嗎？還是豬？還是一隻智障的豬？」甚至還遇到主管性騷擾，不過戲外陳意涵表示自己若遇到性騒肯定反擊，她做出飛踢的動作說：「因為我有練過武術，但一直沒有實戰機會。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵（右）被調去和簡嫚書一起當櫃檯妹。（圖 / 可米傳媒提供）

× ▲陳意涵（右）被調去和簡嫚書一起當櫃檯妹。（圖 / 可米傳媒提供）

該戲是編劇呂蒔媛繼《我們與惡的距離》後的作品，她在首映會受訪時提到，這部戲講的是「3個不同個性的女生面對自己過去、現在和未來的一段歷程，它有遺憾，也有強悍的地方，生活困境每個人都有，就看你怎麼過。」呂蒔媛表示《她們創業的那些鳥事》故事很生活，沒有英雄，是部舒服的戲，而最吸引她的是戲裡的所有女人都是女強人，都有遺憾跟值得被尊重看重的地方，「人生處處是鳥事，拍拍翅膀，就可以飛走。」

▲林心如（左）飛墜跌車頂，天氣炎熱被簡嫚書戲稱是「烤小蔦」。（圖 / 可米傳媒提供）

× ▲林心如（左）飛墜跌車頂，天氣炎熱被簡嫚書戲稱是「烤小蔦」。（圖 / 可米傳媒提供）

首集開場的車禍戲，林心如飾演事業心大過家庭的女強人公冶小蔦，她是個環保主義者，每天騎腳踏車上班，不料卻在路上遇到車禍，剎車不及飛到總經理羅時豐座車的車頂上，這場戲讓林心如印象深刻，因為當天是封街拍攝，她需要在眾人圍觀下趴在車頂上，加上拍攝時天氣炎熱，連簡嫚書都調侃她是「烤小蔦」。

總經理的座車裡上演簡嫚書與羅時豐的互撩戲，簡嫚書詮釋的林美季突破過去的形象，打扮性感的她滿口娃娃音，在車上邊換衣服邊跟羅時豐調情，讓人眼睛為之一亮，戲中美季因總經理的刻意隱瞞而誤當小三，事後她果斷分手，努力去追求自己的真愛，羅時豐事後也提到，拍戲時被簡嫚書逗得很開心。

▲林心如（左）在劇中賞識陳意涵，並邀她創業。（圖 / 可米傳媒提供）