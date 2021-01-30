防疫津貼剩「餅乾屑」？陳時中：會針對發放原則進行了解
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 16:13:49
因為部桃群聚事件，中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」給予第一線醫護獎勵金，但有基層醫護人員反映，領到的防疫津貼有不成比例的狀況，甚至以僅剩「餅乾屑」來形容實際拿到的津貼。為此，指揮官陳時中今（30）日指出，獎勵金要有6成要發給相關人員，會針對發放原則進行了解，若有所偏離會介入指導。
有部桃基層醫護向媒體投訴，表示群聚感染事件爆發後，有近三分之二的醫護採無薪的狀態在家中自主健康管理。而中央給的防疫津貼，發到第一線醫護手上的，「幾乎只剩下餅乾屑」，令不少醫護人員萌生退意。為此，陳時中表示，需要居家隔離的醫護人員，不會沒有薪水，薪水也不會少，本來被列為隔離的人，也會給予防疫補償金，只要沒有重複領取，資格符合都會給付。陳時中進一步表示，自1月12日後陸續啟動清空部桃計畫後，醫院經營一定會受到影響，因此跟去年同期費用一樣，請醫院來申請防疫補償金，並發放防疫補償，讓部桃專心防疫。但有基層醫護人員反映，為何不直接將津貼發給個人？陳時中則說，不太可能知道人員加班加了多少，中央不太了解，因此還是要醫院造冊來申請，基本核對後沒有問題，會先撥發80%的經費。他強調這些都是額外由指揮中心發放的，因此浮報的可能性很低。陳時中也說，醫院獎勵金規定至少要有60%要發給相關人員，像是清潔員、醫生或護理師，會針對該醫院了解發放原則，若有所偏離會介入指導。
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