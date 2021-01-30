中火燃煤機組除役 盧秀燕：護航 蔡其昌：必須理性面對
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-30 16:15:41
立法院臨時會昨日完成今年度中央政府總預算案三讀程序，由立法院副院長蔡其昌偕中部民進黨立委等人提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，表決通過。市長盧秀燕今(30)日受訪時指出，這是護航中火的版本，中火的機組就會只增不減、越來越多，空氣會變糟，要表示抗議。蔡其昌表示，讓燃氣上場，然後讓燃煤退場，就是他的目標。
民進黨的版本「2035中火燃煤全部除役」主決議，昨(29)日在立法院會表決以68票贊成、0票反對、38票棄權通過，國民黨團未投反對票。盧秀燕今出席2021年第一屆火星人軟式少年棒球邀請賽開幕典禮時指出，昨立法院通過的這個決議，是護航中火的版本，因為仔細看它的內容主決議提到，即使中火增加燃氣機組，但是燃煤機組一部也不拆，這樣的話，中火的機組就會只增不減、越來越多，空氣會變糟，所以我們對於這樣的版本，對台中人、對中部民眾來講是不公平的，我們要表示抗議。 立法院副院長蔡其昌表示，台灣人不要污染這個他覺得很棒，台灣不要缺電，他覺得這個也很重要，但兩者之間一定要取得平衡，否則如果大家都要做這種極端、無理的主張，那是不是有人也可以主張。明天開始為了空氣好，把台灣的火力發電廠全部都關掉，那不是更好嗎？可是就做不到。蔡其昌表示，因為台灣不能沒有電嗎？經濟還要發展，台中還在持續招商，所以這些都是要必須要理性來面對要取得一個平衡點，所以只是希望不要再這樣僵持，因為這樣受傷的就是台中市民？所以找一天，怎麼可以讓燃氣上場，然後讓燃煤退場，就是他的目標。蔡其昌指出，要讓燃氣機組開始興建，除煤的時間就早一天，這是息息相關，讓台中全部的發電都不在使用這個煤炭，籲不要用都市計畫審議一直卡關。