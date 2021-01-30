中火燃煤機組除役　盧秀燕：護航　蔡其昌：必須理性面對

立法院臨時會昨日完成今年度中央政府總預算案三讀程序，由立法院副院長蔡其昌偕中部民進黨立委等人提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，表決通過。市長盧秀燕今(30)日受訪時指出，這是護航中火的版本，中火的機組就會只增不減、越來越多，空氣會變糟，要表示抗議。

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盧秀燕今出席2021年第一屆火星人軟式少年棒球邀請賽開幕典禮時指出，