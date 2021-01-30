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部桃群聚新增4確診1死亡！急診醫籲：台灣沒有鬆懈本錢

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 16:41:38

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲桃園部立醫院爆發群聚感染，指揮中心今（30）日宣布新增4例本土病例，其中案907昨（29）晚不幸身亡。（示意圖／記者李春台攝）
部桃醫院傳出新冠肺炎群聚感染事件後，今（30）日又新增4例本土病例，其中案907昨（29）晚不幸身亡。對此，急診科醫師謝宗學也認為，「目前真的沒有鬆懈的本錢」。
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中央流行疫情指揮官陳時中今日在記者會上表示，今天新增的4本土案例中，案907、909、910為案863部桃護理師之同住家人，其中高齡80多歲的案907本就患有多重慢性疾病，在確定確診當晚，即不幸去世。
對此，謝宗學醫師也在臉書上表示，「令人遺憾，台灣上一例因為 COVID-19過世發生在去年5月11日，相隔8個多月再度有人因為COVID-19失去生命」。
▲謝宗學醫師指出，新增4例本土病例都在匡列中，但仍沒有鬆懈的本錢。（圖／翻攝謝宗學醫師臉書）
▲謝宗學醫師指出，新增4例本土病例都在匡列中，但仍沒有鬆懈的本錢。（圖／翻攝謝宗學醫師臉書）
謝宗學隨後提出見解，「新增4例本土病例和第8位死亡病例出現雖然令人難過，不幸中的大幸是新增本土案例都在匡列中，疫情沒有再向外擴大的趨勢，暫時是偏安局勢」。
不過他也再度提醒，「連續5天本土零確診後，又出現4例新增本土病例，表示目前真的沒有鬆懈的本錢，每個人必須堅守個人衛生防護，戴口罩只能防範看得見的威脅，加強洗手步驟和不觸碰臉口鼻眼習慣，才能確實阻絕看不見的間接接觸傳染來源，必須特別注意」。（編輯：潘毅）
▲指揮中心30日公布新增4例本土案例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心30日公布新增4例本土案例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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