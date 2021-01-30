中市水噹噹關懷協會送春聯過好年 現場溫馨熱鬧
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-30 17:00:00
台中市水噹噹關懷協會與市議員邱素貞服務處、台灣省書畫教育協會、東區東興里辦公處等單位，今(30)日下午舉辦「寫春聯、送春聯」平安過好年活動，邀請陳貞惠等多位書法名家現場揮毫，吸引300多位民眾排隊索取，現場氣氛溫馨、熱鬧。
這項「寫春聯、送春聯」活動，30日下午在東區立德東街、仁和路口的南門福神祠前廣場舉行，吸引約300多位民眾參加，由於天氣晴朗，氣溫回升，許多民眾將索取到的手寫春聯攤在地上，不一會兒功夫時間即曬乾。包括議員邱素貞、東興里長宋茂榮、國光里陳雅惠等人都到場向民眾拜早年，祝福大家「牛轉乾坤、吉祥如意」。台中市水噹噹關懷協會創會理事長、市議員邱素貞表示，為迎接新年，水噹噹關懷協會每年都結合東區東興里辦公處、台灣省書畫教育協會等單位舉辦現場揮毫送春聯活動，今年已邁入第12年。除了邀請台灣省書畫教育協會書法老師陳貞惠等「專業」寫手外，台中市警察局第三分局副分局長退休的賴敏弘也加入現場揮毫行列，許多民眾讚不絕口，直誇不輸職業水準。里長陳雅惠指出，迎接新年，民眾除對傳統招財進寶情有獨鍾外，許多人特別指定要牛轉乾坤、牛轉鴻運來等吉祥話；里長宋茂榮說，書法家每個人寫字的風格都不相同，有人擅長融合年畫，圖文並茂，生動活潑，有人寫得一手好行書，各具特色，非常討喜，吸引許多民眾排隊索取。