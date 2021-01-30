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大陸「屁篩」肛門檢驗病毒　指揮中心持續觀察沒要跟進

記者許家禎/台北報導

2021-01-30 16:36:19

▲針對有英國旅遊史者進行檢疫期滿篩檢，採檢111人結果出爐。圖為中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞進行說明。 (圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞針對中國大陸「肛門拭子檢測」進行說明。 (圖／指揮中心提供)
針對中國大陸為了加強新冠篩檢的準確率，北京增列「肛門拭子檢測」。中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，從病毒學來看，病毒除了呼吸道會帶有病毒之外，在病程當中確實也有從糞便或肛門排出的時間，且停留時間較長，但此作法需要患者充分的配合，會觀察後續採檢結果有什麼差異，現階段沒有要加採肛門的檢驗。
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針對網友稱「肛門拭子檢測」為「屁篩」，指揮中心怎麼看？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從病毒學來看，病毒除了呼吸道會帶有病毒之外，在病程當中確實也有從糞便或肛門排出的時間，有的研究是顯示，從糞便排出的時間可能比呼吸道來得長，所以鼻咽或咽喉採檢陰性時，也可以從肛門採檢來輔助病患的確診。
羅一鈞表示，確實在去(2020)年一開始曾經針對病患，在解隔離前會針對他的糞便來採檢，而解隔離的條件今年才放寬。他說，其實咽喉跟糞便採檢的差異沒有太大，但肛門採檢執行本身就是比較困難與複雜，需要患者充分的配合。
另外，這種作法因為近距離接觸，穿戴的防護措施也不會比較少，且中國大陸的作法也沒有其他國家跟進，指揮中心會觀察後續採檢結果有什麼差異，但現階段沒有要加採肛門的檢驗。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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