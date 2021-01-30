大陸「屁篩」肛門檢驗病毒 指揮中心持續觀察沒要跟進
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 16:36:19
針對中國大陸為了加強新冠篩檢的準確率，北京增列「肛門拭子檢測」。中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，從病毒學來看，病毒除了呼吸道會帶有病毒之外，在病程當中確實也有從糞便或肛門排出的時間，且停留時間較長，但此作法需要患者充分的配合，會觀察後續採檢結果有什麼差異，現階段沒有要加採肛門的檢驗。
針對網友稱「肛門拭子檢測」為「屁篩」，指揮中心怎麼看？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從病毒學來看，病毒除了呼吸道會帶有病毒之外，在病程當中確實也有從糞便或肛門排出的時間，有的研究是顯示，從糞便排出的時間可能比呼吸道來得長，所以鼻咽或咽喉採檢陰性時，也可以從肛門採檢來輔助病患的確診。羅一鈞表示，確實在去(2020)年一開始曾經針對病患，在解隔離前會針對他的糞便來採檢，而解隔離的條件今年才放寬。他說，其實咽喉跟糞便採檢的差異沒有太大，但肛門採檢執行本身就是比較困難與複雜，需要患者充分的配合。另外，這種作法因為近距離接觸，穿戴的防護措施也不會比較少，且中國大陸的作法也沒有其他國家跟進，指揮中心會觀察後續採檢結果有什麼差異，但現階段沒有要加採肛門的檢驗。
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