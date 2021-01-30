林園工安意外 陳其邁：下周一聯合稽查不符規定者停工
記者郭凱杰／高雄報導
2021-01-30 17:05:55
高雄市長陳其邁今(30)日出席蔬果理集貨包裝場加洲果菜運銷合作社大型集貨冷鏈物流加工廠落成啟用典禮，針對林園的工安意外表示，將於2月1日起展開聯合稽查，如果對工安有疑慮不符合規定者，會依相關法律要求停工。
陳其邁表示，市府今天與經濟部工業局、環保署、市府等單位召開會議，自下周一即2月1日開始針對林園工業區石化廠商展開聯合稽查，以確保工安、製程符合相關法令規定，凡不符合規定，對工安有疑慮，將依法要求停工，直到改善至符合工安標準，才准復工。至於有關林園工業區已經發生四次工安意外才啟動應變機制，是否太慢？陳其邁則強調，之前幾次事故都有從重處罰，整個工業區廠區，不管是工安、勞安或環保規定，廠商務必要做到好還要更好，這次會跟中央部會來聯合執行，否則每個個別廠商問題不同，民眾也沒有辦法接受一再出現工安事件。環保團體針對連日來的紅害，下周一要到市府抗議一事，陳其邁認為，冬天的季節，境外跟外縣市的這個污染源大概佔了大概六十幾％，本地的污染源大概三十七％左右，其中本地污染源固定大概到三十幾％，移動污染大概二十幾％，另外還有一些溢散源，且每天晚上到隔天的凌晨，市府都在大數據裡面監看這些數字，當整個氣象的資料不好的時候就會要求立刻請台電要調降。另外，針對於台北市長柯文哲指台中、高雄車禍死亡多是因政黨輪替，陳其邁則表示，這是科學問題，造成A1車禍，要對原因對症下藥，有些是直接相關， 有些是因果關係或間接相關，要對直接的原因作解決，包含見警率與路標、路型等及號誌做改善，逐步解決交通問題。