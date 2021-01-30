P聯盟／天敵？塔克狂攻39分 夢想家本季3勝都贏攻城獅
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-30 17:04:01
近期陷入低潮的新竹街口攻城獅，今天作客彰化體育館面對福爾摩沙台新夢想家，但在球隊有多名傷兵，加上外線籃框「加蓋」的情況下，終場以92:103吞下敗仗，而這也是夢想家在主場的首勝。
上周是主控高國豪受傷，本周攻城獅洋將狠投(LaDontae Henton)因左小腿撕裂傷，未被登錄，他場均可以攻下23.34分，也是球隊中的得分王，此役不能上場，對風城軍火力影響很大。今天攻城獅靠著禁區優勢，籃板以51:34領先對手，但球隊卻也發生了了多達20次失誤，比對手多了足足有11次，再加上他們延續上一場低迷的外線手感，穩健的射手陳堅恩又因右腳扭傷缺陣，球隊三分球23僅5中，難敵轟進14顆三分球的夢想家。夢想家主將塔克今天投進5顆三分球，砍下全場最高的39分，老將楊敬敏高效的拿到27分，另一名洋將杰倫也有16分，中鋒李德威則是斬獲12分，球隊主要的分數都集中在他們身上。攻城獅方面，塔壁此役總算打出該有的身手，12投9中得到28分、16籃板，還送出5次阻攻，本對方禁區的兩位長人李德威和譚傑龍都搞到身背5次犯規；而雷特也有17分、13籃板、6助攻的全面數據，但無奈本土球員發揮不理想，讓球隊還是吞下3連敗。夢想家本季3勝都是由攻城獅所貢獻，其中前2戰是在新竹縣體育館贏下，今天回到主場照樣海扁對手，取得對戰的3連勝。