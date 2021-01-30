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部桃事件又涉及另一家醫院「院內感染」？莊人祥釋疑

記者許家禎/台北報導

2021-01-30 17:56:52

▲今（11）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥舉行臨時記者會，說明新增6例境外移入COVID-19病例等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲針對案908是在桃園另一間醫院遭案889傳染，可能有院內感染的風險，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥做出說明。（圖／指揮中心提供，資料照片）
部桃醫院群聚事件今（30）日又新增4名本土個案，其中案908是陪同母親在桃園另一間醫院就診時，被案889給傳染。指揮中心發言人莊人祥表示，為了讓民眾了解，確實是部桃外「同一間醫院染疫」，但非醫學上嚴格定義的「院內感染」，但他認為「那一間醫院」應不至於有風險，目前已匡列至少245位，也做了清潔消毒。
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案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。
但值得關注的是，案908是在陪同母親在桃園另一間醫院就診時，被案889給傳染。指揮中心發言人莊人祥表示，當時是兩人有處在同一間候診室，期間大約20分鐘，但他不認為「那一間醫院」有風險，因為案908也是因為匡列案889足跡時被找出來的，都在防火牆內。
莊人祥指出，之前追蹤案889在另一間醫院的足跡時，就已經匡列245位了，而案908也是這樣被找出來的。他進一步解釋，所謂醫學上嚴格定義的「院內感染」，是指患者有住院接受醫療行為受到感染，但為了方便民眾了解，說案889與案908是同一間醫院感染的「院內感染」其實也沒錯，至於那一間醫院目前匡列的最新人數，將於明日記者會上公布。
 
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