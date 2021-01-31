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吳思賢洩感情觀　自曝腳癢愛夜跳

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-31 09:00:00

吳思賢推出第二波單曲《我給的》。（圖／傳奇星娛樂提供）
▲吳思賢自爆是夜貓子，只要一腳癢就會跑去跳舞。（圖／傳奇星娛樂提供）
小樂吳思賢在出道10年之際宣布回歸樂壇，近來推出第二波主打歌《我給的》，從製作、填詞、譜曲甚至混音全程參與的小樂，特別邀請到韋禮安同為歌曲製作，而2人其實早在8年前就因韋禮安《因為愛》MV而結緣，當時才剛出道2年的小樂正是MV男主角，也因此這次藉由小樂新歌「再續前緣」。
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新歌《我給的》MV以男人的角度，去審視在一段愛情中因為跟女友對感情觀點的不同而導致分手，當中小樂為了想給女友好生活拚命工作，結果反而忽略的女生感受，小樂在拍攝時真情流露，數度流下男兒淚，他坦言MV中男主角工作狂的個性與自己目前的心境很相似：「必須承認，在我這個年紀階段，會把工作看得比感情重要，對我來說，現在生活的比重是：家人第一、工作第二、朋友第三，感情排最後的原因，是希望順其自然，走一個不強求的路線！」
透過新歌，除了窺探出小樂目前感情觀外，一句「你幾點要睡，是入眠的口訣」竟意外洩漏，小樂私底下是夜貓子，他笑說：「平常下工回家獨處時光就是做我喜歡的事，像是彈鋼琴、寫歌及練唱，有時候還會跑去練舞！因為我很愛跳舞，有幾次實在『腳太癢』，在凌晨兩點」找了舞蹈團隊去『夜跳』，實在很瘋！」
▲吳思賢推出第二波單曲《我給的》。（圖／傳奇星娛樂提供）
▲吳思賢（上圖左、下圖）在新歌中意外泄露感情觀。（圖／傳奇星娛樂提供）
▲吳思賢推出第二波單曲《我給的》。（圖／傳奇星娛樂提供）
▲吳思賢推出第二波單曲《我給的》。（圖／傳奇星娛樂提供）
 
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