內幕／蘇貞昌難忘2010台北市長選舉 財產申報露玄機
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-30 18:41:46｜2021-01-30 19:53:35
監察院29日公布最新一期廉政專刊，行政院長蘇貞昌和配偶詹秀齡申報的財產有存款2630萬6118元、5筆土地、1筆建物、1台汽車和6筆儲蓄壽險。引人注目的是，蘇還申報了「OPEN TAIPEI」、「超越小舖」等6筆價值0元的收藏物，《NOWnews今日新聞》追查，這些都是他2010年參選台北市長時的競選設計，透露出他對於當年那場選戰，至今仍難以忘懷。
翻開監察院最新公布的第170期廉政專刊第51頁，即可見到蘇貞昌去（2020）年11月1日申報的財產中，在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」欄位列舉了6筆價值為0元的收藏物，包括「OPEN TAIPEI及圖」、「台北超越台北及圖」、「蘇貞昌標章」、「超越小舖及圖」、「我看見你要的未來及圖」、「蘇貞昌圖」等。再對照蘇貞昌上一次（2019年3月26日）的財產申報資料，現在存款少了541萬餘元，而新申報的項目，除了多出6筆儲蓄壽險，還有這6筆價值0元的「圖」，令外界好奇，這些「圖」到底是什麼東西？對蘇貞昌又有什麼意義？《NOWnews今日新聞》進一步調查發現，這些圖，就是2010年蘇貞昌代表民進黨參選台北市長時的競選設計圖案、LOGO、標準字、配色、主視覺系統等等。而「台北超越台北」、「我看見你要的未來」都是當時他的競選口號。據了解，蘇貞昌參選台北市長時，找來很多優秀的國內設計師、音樂人和插畫家，為他打造、創作各種競選文宣，蘇的選戰團隊認為這些設計都很棒，也為了防止他人仿冒，所以登記註冊商標。蘇貞昌在清點財產時，覺得這些「無形資產」很有意義，於是就列入財產申報。除了顯示他很喜歡、很重視這批選舉設計，也透露出他對2010年這場選戰依舊難忘。 「台北超越台北」和「我看見你要的未來」是蘇貞昌當時的競選口號之一，至於「OPEN TAIPEI」指的是競選專輯，裡面收錄了許多國內頂尖音樂人的詞曲創作，而專輯封面的設計者，則是享譽國際、曾獲葛萊美奬的蕭青陽。此外，蘇也找來插畫家牛奶人畫了Q版蘇貞昌的圖案，大量運用在選舉文宣和小物上，而選舉小物、紀念品都在「超越小舖」販售。那一年蘇貞昌的競選團隊中，有3名年輕男性幕僚被稱為「蘇辦超男子」，包括現任總統府發言人張惇涵、台北市議員王閔生以及文化總會副秘書長李厚慶，目前都在政壇各有一片天。而當時負責統籌所有文宣設計的關鍵人物，就是李厚慶。李厚慶接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，回憶起11年前蘇貞昌打的那場台北市長選戰，可說是台灣選舉史上一個很重要的轉捩點。擺脫了以往選舉充滿政治性語言的宣傳方式，加入了很多創新設計，從此大家開始重視政治美學、選舉美學，甚至還有一些政治領域的研究生論文都以那次選舉為例。李厚慶回憶說，那場選舉找來了很多設計師、插畫家、音樂人，共同創作出很多東西，也改變許多選舉文化。例如，以前的候選人多半找一首現成的歌曲當作競選音樂，而那次蘇的團隊邀了很多音樂人，從無到有，創作出一張競選專輯「OPEN TAIPEI」，專輯音樂也大量用在蘇的選舉造勢場合，不再只有死板板的政見演講而已。李厚慶也說，蘇貞昌的競選宣傳影片也不只是政治廣告，而會透過歌曲MV，傳達政見訊息和候選人的個人特質，此外，也會介紹競選團隊，例如「OPEN CAMPAIGN」系列，就是用影片去講競選團隊的故事。2010年那場選舉，蘇貞昌不僅放手讓底下的選舉團隊操刀各項創意文宣，還推出了整張競選專輯來打選戰，更首度穿上粉紅色POLO衫亮相，顛覆大家對於男性政治人物的想像。儘管最後敗選、輸給了競選連任的郝龍斌，但許多別出心裁的競選概念與設計，勢必是至今讓他難以忘懷的原因。
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