歐盟發布出口禁令 陳時中：首批新冠疫苗來台恐受影響
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 18:47:42｜2021-01-30 18:50:57
歐盟日前宣布在歐盟境內生產之疫苗，須先取得核准才能出口，外界擔心原本要來台的疫苗會不會有變數？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日表示，目前訊息狀況還有點混亂，等釐清後再跟大家報告，但坦言因為禁令，使得原來有一批要比較早送來的疫苗可能受到影響，目前還在持續溝通。
為了確保歐盟人民能得到充足的疫苗，歐盟29日宣布，自1月30日至3月底止在歐盟境內生產之疫苗，須先取得核准才能出口，不過提供給世界衛生組織的「新冠肺炎疫苗全球取得機制 (COVAX)」的疫苗則不受影響。而外界關心，我國取得疫苗的進度，為此，疫情中心指揮官陳時中今日表示， COVAX還未回覆，但AZ公司近期有與台灣聯繫。他指出，疫苗公司是全球布局，有的在歐盟生產，有的在英國，各生產階段可能在不同的地方，因此現階段情況還有點混亂，等指揮中心釐清後再跟大家報告。原本指揮中心預估疫苗3月就能來台，但日前陳時中痛批部分大國超買跟囤積疫苗，認為應該把疫苗視為防疫物資、不是商品。如今又有歐盟禁令，陳時中今日坦言，因為禁令使得原來有一批要比較早送來的疫苗，現在可能受到影響，目前還在持續溝通。另外，針對外界認為，非常時期可用「晶片換疫苗」（美德日汽車大國透過外交管道向台積電要產能），陳時中回應，國際貿易都是用錢在買賣，很少「以物易物」，但既然國內都支持晶片換疫苗，那麼未來在相關談判時，也會讓對方明白，台灣內部朝野都有這樣的期待。至於媒體詢問台灣為何不引進中國大陸製疫苗？陳時中再度重申，不是因為歧視而不買，而是因為中國大陸疫苗的效果、技術相關資料不透明、不足，因此沒有將中國大陸的疫苗列入候選。
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