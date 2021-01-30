P聯盟／林書緯砍進7顆三分球得27分 率富邦射穿領航猿
記者黃建霖/桃園報導
2021-01-30 19:41:24｜2021-01-30 19:49:27
富邦勇士今天繼上周之後，再次和桃園領航猿在桃園巨蛋交手，靠著後衛林書緯板凳殺出投進7顆三分球，砍下27分，送出6次助攻，球隊共有5人得分上雙，終場以110:97贏下比賽。
領航猿今天開賽靠著流暢的攻防轉，一度打出11:2的攻勢，不過富邦不愧是現在聯盟的霸主，在暫停回來後迅速調整，在林書緯連砍進3顆三分球帶動下，發動一波猛烈的反撲，再加上曾祥鈞的壓哨中距離命中，讓客隊首節打完反倒以22:28反超。第2節林書緯又投進一顆大號三分球，之後對方改變聯防陣行，他還是能和隊友搭配拋投得分，他半場外線5投5中，砍下了21分，雖然領航猿洋將里德單節也斬獲10分，但富邦還是在兩節打完取得54:44領先。易籃再戰後，林書緯又砍進三分球，加上幾次失誤，比分持續被拉開，領航猿下半場開賽後還是靠兩位洋將強攻，得分點略顯稀缺，簡偉儒兩顆三分球，加上塞瑟夫的「三分打」，讓富邦三節戰罷以21分大幅超前對手。末節領航猿戴維斯和里德倫留在外線開火，不過富邦再次展現兵多將廣的優勢，雖然頻頻走馬換將，但分數始終停留在安全的範圍，最終就以110:97雙位數的分差大勝。富邦今天除了林書緯之外，賈西亞穩定的貢獻20分、16籃板的數據，林志傑則繳出14分、11籃板、7助攻的全面數據，塞瑟夫則得到10分、11籃板。領航猿今天外線手感冰冷，反觀本季三分球命中率一直在四隊中墊底的富邦，今天投進了14顆三分球，命中率高達45%，成為勝負分野。另外，兩隊在板凳得分的差距上也相當懸殊，富邦以48:18遙遙領先，再次展現他們戰力上的充沛。