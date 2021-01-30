林俊傑驚喜端蛋糕幫慶生　蔡健雅感動脫口「想吸你」

歌手蔡健雅Tanya今（30）日於台北小巨蛋舉辦「TANYA

蔡健雅 給世界最悠長的吻 2021巡迴演唱會」，嘉賓請來林俊傑JJ，林俊傑還驚喜幫1月28日生日的蔡健雅補慶生，讓她又驚又喜。

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蔡健雅從舞台正中央的稜鏡球中登場，一連演唱《達爾文》、《多少》、《半途》等曲為演唱會揭開序幕，在《失語者》唱畢後，她開口道：「大家久等了，這個演唱會非常的悠長，我已經想好了演唱會要改名字，改成『現在我就要吻下去』。」接著她感謝到場的歌迷，「謝謝你們，還有包括無法到場的朋友，我都沒有忘記你，我把你們放在心上。」

▲蔡健雅去年碰上撞牆期。（圖／記者林調遜攝, 2021.01.30）

蔡健雅在演唱歌曲《拋物線》時，迎來嘉賓林俊傑，合作結束後，蔡健雅向林俊傑表示感謝，林俊傑回應：「我其實才要謝謝你，我很久沒久沒有舞台了，我覺得當歌手都會非常想念舞台這件事。」蔡健雅聽聞後，也心有戚戚焉的說：「我覺得這是說不出的想念，現在每一分每一刻，好的、壞的、緊張的，我都非常珍惜，向吸貓一樣把所有事情吸進去，連你在這裡我也想要幫你吸一下。」

▲蔡健雅（左）與林俊傑合唱歌曲《拋物線》。（圖／記者林調遜攝, 2021.01.30）

2人閒聊過後，隨即合唱歌曲《修煉愛情》，沒想到歌曲唱畢，林俊傑突然表示不想下台，「舞台太美太有魅力，因為你這麼亮想讓你更閃亮一點，所以我要多唱一首歌。」說完馬上響起生日快樂歌的音樂，原來是林俊傑心疼蔡健雅為了演唱會卯足了勁，連生日都沒辦法過，因此特別與工作人員說好，密謀幫她慶生，讓蔡健雅又驚又喜，她用哽咽的語氣說：「我到28（日）都在工作，真的是為了這一場演唱會，我那時候就想46歲就這樣了嗎？有彌補到！謝謝！」她也許下願望，希望宇宙把疫情帶走，世界能找回平安。