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中國情緒辨識科技普及化　侵害人權疑慮升高

中央社

2021-01-31 08:47:27

中國北京車站新冠肺炎新冠疫情
▲英國人權倡議組織Article 19指，中國情緒辨識技術可能會違反人權，（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦27日綜合外電報導）情緒辨識技術是透過臉部表情、聲調變化或肢體語言等生理特徵，辨識人類情緒的最新科技。研究人員指出，儘管存在準確性和更嚴重的侵犯人權等疑慮，這項技術在中國日益普及。
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隨著人工智慧技術日趨成熟，情緒辨識技術的運用益發廣泛，從偵訊時協助警方監控嫌疑人臉部表情，到學校透過追蹤學生眼睛移動裝置揪出不專心上課學生等，都有這類工具用武之地。
英國人權倡議組織Article 19本週發表調查報告，公布中國有數十家公司，在教育、公安與運輸領域提供這類工具。
Article 19的資深計畫幹部馬達（Vidushi Marda）表示：「基於這項技術的種族歧視基礎和違反基本人權，應禁止相關設計、開發、部署、銷售與轉移。」
調查報告共同作者、加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）網路安全博士候選人阿邁德（Shazeda Ahmed）表示，科技工具無法可靠量測及量化人類情緒。
她又說，這類系統可能會助長偏見，尤其是利用生理特徵協助警方辨別罪犯的辨識系統。
這類系統也引發對一些新興趨勢的疑慮，包括搜集情緒資料來監控學生、犯罪嫌疑人，甚至利用辨識技術來偵測疲勞或不安全動作以監控汽車駕駛等。
阿邁德在電訪中告訴湯森路透基金會（TRF）：「一大堆這類辨識系統通常不會說明，它們將會如何處理與長期運用這些資料。」
她補充說，「我們相當擔心功能蠕變（functioncreep）」，指的是把搜集到資料運用在其他用途。
馬達則指出，即使是那些看似無傷大雅的情緒辨識技術也可能造成傷害。她說：「這類監控容易產生滑坡效應（slippery slope）」。
「舉例來說，有一間學校引進監控系統評估學生在學校有無均衡飲食，不久後可能就會變成情緒辨識系統，誰知道接下來又會演變成什麼？」（實習編譯：王宇潔/核稿：劉學源）1100128
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