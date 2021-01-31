女生開休旅車真的比較難？網一面倒回「這句」：根本沒差

有些人喜歡開一般轎車，有些人則偏愛休旅車，兩者性能不同，吸引的族群也不盡相同，不過，大車真的較難駕馭嗎？近日有女網友就在PTT提問「女生開休旅車真的比較難嗎？」結果全場幾乎一面倒，紛紛直回「習慣就好、熟能收巧」，認為根本沒差。

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原PO在PTT女孩板以「女生開休旅車真的比較難嗎？」為題發文，她表示，她老公的車是休旅車，前陣子讓她練習好幾天了，但最後問她「可不可以買一台小車開就好？女生開大車比較難」，原PO說，自己考完駕照沒上路過，老公很怕她a到的感覺...但因為這樣就要多買一台車，可能也要40、50萬以上，她個人認為開老公的車就好，便詢問大家「有什麼方法可以打消他要多買一台車的念頭呢？」

▲網友在PTT討論「女生開休旅車真的比較難嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友紛紛留言「沒有比較難，開習慣就好了」、「多開，熟能生巧，什麼事都是這樣的」、「單純不熟而已，多開就可以了」、「偏見而已，習慣根本沒差」、「跟女生有什麼關係，純粹是你沒習慣那台車，不然休旅車視野超好哪裡難開」。

另還有人認為「休旅車底盤較高視野較好反而比較好開」、「小個子覺得休旅車視野比較好」、「我自己覺得休旅車習慣了之後比轎車還要好開喔！」不過也有網友直說「大車真的新手常a到」，建議原PO「先開小轎車練啦」、「租irent每天開個兩小時練一下」。（編輯：許苡晴）