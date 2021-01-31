雞排妹遭批缺乏職業道德　爆氣揭「當眾親老闆」內幕

27歲的藝人雞排妹（鄭家純）29日在臉書上透露主持尾牙時，遭到主辦方老闆言語騷擾，未料卻引來網友指控她發文公審老闆，沒有職業道德，讓雞排妹決定再次發文還原現場經過，而對於爆料歌手貼臀吃豆腐一事，她也透露當時該名歌手就在現場。

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雞排妹表示有網友笑虧她「被開玩笑幾句就有10萬不錯」，並指控她故意公審老闆，雞排妹看到後出面表示：「老闆上台對我說：『妳是員工票選出來的許願名單，啊怎麼沒有特別表現？』老闆叫員工自己講，台下開始起哄親一下，老闆聽到後更嗨，開始說自己身價不菲，被親要收錢，不過看我長得不錯，可以相抵。」

眼看台下的氣氛，就是等著看自己親老闆一下，也沒有任何主管要把老闆拉下台，再加上礙於尾牙只進行到一半，雞排妹怕惹到老闆不爽，員工會沒有大獎可以拿，才決定做出妥協，「騙他說好，但要他把眼睛閉起來，再把左手伸出來，接著親了一下他的手背，老闆想要繼續歡又拿我沒轍」，最後也直言：「如果我沒有職業道德，大可在台上幹譙整個公司，讓一年一次的尾牙成為所有人的惡夢，後面加碼的一百多萬現金也通通不用抽。」

此外，也有疑似在現場的網友出面護航老闆，表示對方只是想炒熱氣氛，所以故意開玩笑罷了，才會讓雞排妹深感不適、誤會成是性騷擾，甚至直言：「如果真的是騷擾，現場也有些藝人，應該會為妳發聲。」 對此，雞排妹激動表示，因為在場唯一的藝人，就是上一篇留言提及的歌手，「他搶先老闆一步，在台上伸手吃我豆腐了，不愧是噁男老闆的朋友」，透露該名歌手在台上對她說的最後一句是「我一定要為了妳開一間公司」，雞排妹坦言聽到這句話後，越想越覺得噁心反感。（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹臉書全文。（圖／雞排妹臉書）