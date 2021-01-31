憲兵上士退役跨足美妝業 自創品牌初衷是為愛

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▲憲兵上士退役跨足美妝業 自創品牌艾希尼，金鐘女星楊小黎親自使用，並樂當代言人見證。（圖，賈桂南提供）

開發出產品從日常清潔、基礎保養、清爽無負擔的底妝，到外出全系列保養防護等，適合各種膚質使用。。

為了心愛家人，希望開創出適合全家大小都能使用產品。所以，多年來，始終將「同理心」、「誠實」及「品質」奉為品牌核心價值，堅持以同理心對待

消費者需求，上市產品，絕對也是他家人都在使用的；其次，無論成份及功效絕對「誠實」不浮誇，也不妥協於「品質」要求。

▲憲兵上士退役的賈桂南，自創品牌跨足美妝業，邀金鐘女星楊小黎擔任代言人。（圖／賈桂南提供）

朋友推薦使用艾希尼系列產品，從面膜、精華液、安瓶到曬後修護的修護晶華，