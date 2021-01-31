憲兵上士退役跨足美妝業 自創品牌初衷是為愛
記者金武鳯/台中報導
2021-01-31 09:41:16｜2021-01-31 09:47:12
七年級憲兵退役的賈桂南，因為小女兒患有異位性皮膚炎，一顆不忍女兒受苦的愛心，促使他跨足美妝業，運用中國醫藥大學教授提供配方，經過團隊六年研發測試，成功自創品牌「艾希尼」，開發系列保養防護產品，金鐘女星楊小黎親自使用後深深愛上，樂意成為品牌代言人，見證這個因為愛而上市的幸福品牌。
賈桂南出身職業軍人，剛正不阿個性，讓他做夢都想不到會投身美妝業。賈桂南說，退役後原本從事傳產業，直到小女兒出生3個月，發現女兒身上有紅色塊狀痕跡，經醫生診斷是「異位性皮膚炎」，由於自己及妻子、大女兒三人都是敏感性皮膚，讓他興起改行從事保養品業念頭。 因緣際會，賈桂南好友中國醫藥大學教授是這個領域專家，兩人研究後，認為要賣保養品，不如自已創業投入研發。就這樣無心插柳，讓完全外行的賈桂南一腳踏入美妝業，傾注所有致力保養防護產品研發，前後六年終能自創「艾希尼」品牌，開發出產品從日常清潔、基礎保養、清爽無負擔的底妝，到外出全系列保養防護等，適合各種膚質使用。。賈桂南指出，創業初衷是為了心愛家人，希望開創出適合全家大小都能使用產品。所以，多年來，始終將「同理心」、「誠實」及「品質」奉為品牌核心價值，堅持以同理心對待消費者需求，上市產品，絕對也是他家人都在使用的；其次，無論成份及功效絕對「誠實」不浮誇，也不妥協於「品質」要求。 金鐘女星楊小黎，本身就是敏感肌膚，經朋友推薦使用艾希尼系列產品，從面膜、精華液、安瓶到曬後修護的修護晶華，一年來已深深愛上，樂意為「艾希尼」品牌代言，親身見證這個多了「愛心」的幸福品牌。。目前，艾希尼品牌已進駐百貨公司設專櫃，歡慶年節及楊小黎代言，即日起至2月底推出多項超值優惠組，搶便宜的手腳要快。此外，粉絲憑報導至門市消費，滿千即贈艾希尼旅行體驗套組。