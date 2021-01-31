案908陪母就醫遭感染 鄭文燦親曝：再擴大匡列130人隔離
記者劉雅文/台北報導
2021-01-31 09:45:27｜2021-01-31 10:06:45
中央疫情指揮中心，昨（30）日投下震撼彈，不僅打破國內多日的本土零確診，還一次新增4例，其中，案889的接觸者案908，兩人是在非部桃的另一間醫院看診時有接觸，顯示出現第2家醫院的院內感染。
另外案863的染疫護理師，也新增3名家人確診，其中她的婆婆案907更是在前日深夜不幸逝世，成為睽違數月後，第8名新冠肺炎死亡個案。對此，桃園市長鄭文燦今（31）天上午也特別召開防疫會議應戰。鄭文燦會後受訪提到，針對案889到另一家醫院就診，導致案908確診，先前針對案889本來匡列了246位居家隔離對象，經過最新疫調追蹤，現在增加130位居家隔離對象，鄭文燦強調，就是希望防火牆築的大一點，任何可能的，我們都列在居家隔離的範圍。他還提到，案908在1/26之後，就列為居家隔離，所以沒有外出紀錄，這天之前的足跡已經做了充分疫調，也報給指揮中心，鄭文燦坦言，這次院內群聚確實帶來防疫挑戰，也希望所有市民能冷靜不要恐慌，相關醫院、社區防疫等級都會提高。另外網路上，對於不公布案889就診醫院引起反彈聲浪，對此鄭文燦也表示，指揮中心不公布醫院名字，有它的考量，是對疫情的判斷，目前沒有其他醫院有醫護人員確診，也針對案908進行疫調了，基本原則不變，他還強調，這間醫院沒有到達部桃情況，也不能稱為部桃第二。另外，護理師一家7口有6位確診，且婆婆不幸病故，鄭表示，已經讓社會局、民政局等單位，成立關懷小組，提供後續照顧，希望幫助他們度過困難、辛苦時期，因為現在還有五位需要（隔離）照顧，鄭強調，會請專案小組，像是社工人員等，來了解他們的需求，也會請衛生局做心理諮商。鄭文燦也表示，未來還是以防疫行程為主，大型活動在2月底都停止或延期了，像是走春祈福、廟宇參拜、搶頭香、元宵節活動等，他認為要專注防疫，但也強調市政運作沒有停止。另外還有媒體提到，昨日的活動上有民眾舉牌，上頭寫「2024年的總統救救我們」，詢問鄭文燦是否有看到，對此敏感議題，他僅簡短回應，沒有看到，昨天重點是給市民恢復信心，就火速結束媒體聯訪、轉身離開。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。