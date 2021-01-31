案908陪母就醫中鏢 公開足跡：去過九份、佛光山跟大溪
記者劉雅文/台北報導
2021-01-31 14:18:13｜2021-01-31 17:00:17
中央疫情指揮中心，昨（30）日投下震撼彈，不僅打破國內多日的本土零確診，還一次新增4例，甚至有個案因此死亡，讓國內院內群聚的本土疫情，持續陷入擴大的情況，其中案908是一名50多歲男性，在1月23日陪同母親就醫，因爲是案889的就醫相關接觸者而被隔離，經安排採檢後，在昨日確診。
針對這起院內群聚，擴大到另一個醫院，今（31）天下午指揮官陳時中也親自坐鎮說明，外界關注案908的院內群聚相關疫調狀況，對此陳時中表示，案908在1/26號晚上就居家隔離了，但是他在25號有去過九份老街、還有阿妹茶樓，1/26號中午，去了餃子館、佛光山的寶塔寺、永福金寶塔等，1/26下午四點後，還去逛了大溪老街、游記百年油飯，陳時中強調，這些足跡都是在傳染期前，但是還是公布提醒大家注意一下。陳時中也表示，調閱監視器後發現，案908帶親人看診時，與案889坐的比較近，但兩人接觸時間不超過15分鐘，不過為了更安心，目前已經擴大匡列相關居家隔離對象，總計新增了130人被隔離，另外陳時中也提到，外傳案908有到過宜蘭，陳表示，個案在1/23之前的足跡都對我們防疫無意義，因為他是在1/23才陪媽媽去醫院，另外，他也提到，案908匡列的接觸者不多，主要居家隔離是朋友還有一個同住家人，總共是3+1，有匡列且採檢都是陰性，顯示對社區影響相對可能性越來越低。根據統計，此院內群聚案隔離14天，總計4213人，醫院 201人、社區 795人、回溯 3217人。截至目前國內累計155,064例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含151,117例排除)，其中911例確診，分別為797例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、73人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。