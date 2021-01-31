2醫院陷「院內群聚感染」？陳時中打太極：嚴格來講不算
記者劉雅文/台北報導
2021-01-31 14:57:11｜2021-01-31 15:42:34
中央疫情指揮中心昨（30）日一次新增4例本土個案，甚至有個案因此死亡，其中案908是一名50多歲男性，在1月23日陪同母親就醫，與案889前往同間醫院，並且在候診的時候，坐在前後排的位子上。
針對是否這次部桃院內感染，是否已經擴大到兩家醫院的院內群聚感染，桃園市長鄭文燦今（31）天上午是嚴正駁斥，他認為第二家醫院因為並沒有醫護感染，不該算為醫院群聚，對此陳時中回應：「各種講法都有啦！如果嚴格一點定義可以說不算，因為不是在裡面受到醫療相關染疫」。但他隨後又說：「但是在醫院裡面產生的群聚，那是不是呢？你也可以說院內兩個人可以算是」，但他又不斷重申，以「嚴格定義來看是不算（院內群聚）」。另外，有媒體質疑案908這個衍生出來的個案，是否因為指揮中心，沒有針對相關個案做比較嚴謹的處理，導致疫情外擴，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，這不能把它稱為疏漏，是根據專家把跟案838、839的途徑，來去做相關研判才分區域匡列隔離，但防疫都是滾動式進行，要根據疫情的發展跟傳染人員的不同做修改。至於有醫師建議，要擴大針對抗原篩檢，陳時中則是表示，未來是不是要有抗原的檢測，要由相關的專家來開會討論、決定，目前觀察到2/4後全院採檢，會是對部桃最好的清理。另外，各界關心的部桃綜合大樓採檢結果，陳時中也表示，目前共採了318人，這318人都是陰性，有3名其他員工因為沒有上班，禮拜一會補採檢。
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