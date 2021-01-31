台灣國際能見度提高 中國政協機關報：台問題不能拖太久
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-31 10:07:56
中國全國政協機關報《人民政協報》微信昨（30）日發文，指中國要抓住未來5至8年的發展戰略機遇期，並形容台灣問題已經成為國際反華勢力的戰略佈局，遏制、延緩實現中華民族復興進程的手腕之一，所以「台灣問題不能拖太久」。
《人民政協報》微信帳號發表文章批評，美台交流不斷「踩紅線」接近臨界點，臆測美國是因為顧忌中國崛起而採取各種手段攻擊中國經濟，但文章自稱即便美國下了狠手，中國經濟發展依舊「風景這邊獨好」；而美國則是承擔高昂成本，企業因此走入困境，中國官媒批評川普政府這是「傷人1000，自損800」的昏招。文章又批評，台灣勾結國際社會一些反華勢力，包括部分歐洲國家，以及印度、澳洲、新西蘭等國家，頻頻拿台灣問題說事。中國官媒指，這暴露民進黨的「台獨」野心，特別是在中國－印度關係因邊境衝突緊張之際，印度內部越來越多人鼓吹「印台走近」，雙方接觸越來越頻繁，印度還派出曾就讀台灣大學的外交官作為印度駐台代表，助力台印發展「實質關係」。同時，《人民政協報》也提到台灣在新冠肺炎（COVID-19）透過防疫外交，與紐西蘭深化關係。紐西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）甚至表態出於國際公共衛生考量，支持「台灣加入世界衛生組織（WHO）」，並稱台灣是一個「國家」。中國官媒批評，台灣方面也藉由強化對歐關係，利用友台議員、歐洲議會以及反華政客的影響力打「擦邊球」，以突破雙邊關係，去年以來，歐洲議會通過6項涉台決議案，重申歐盟將協同國際伙伴強化與台灣合作，堅定支持台灣「有意義參與」國際組織，呼籲歐盟與台灣啟動投資談判；另一個例子就是捷克參院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）去年8月率團參訪。台灣問題已成為成為國際反華勢力、破壞中國大陸整體外交戰略佈局，遏制、延緩實現中華民族復興進程的手段。以美國為例，前任總統川普，在任內使盡各種手段打擊中國的情況下，屢屢從台灣問題下手，同時，其政府制定的台美政策給中美關係帶來的影響卻可能長期存在，台灣問題仍舊是未來中美關係的重大障礙，並將是美國政權用來對中國漫天要價、遏制中國發展的重要手段。《人民政協報》指，「台灣問題儼然成為中國大陸的軟肋，在外交上徒增很多困擾，耗費很多精力」。另一方面，美國總統拜登（Joe Biden）上台後，也表態將團結更多「理念相同盟友對抗中國」，顯示台灣問題將成為影響中國整體外交戰略和威脅民族復興進程的障礙，「因此解決台灣問題不能拖太久」。