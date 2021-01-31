護理師全家群聚 陳時中：不要再談！他們一家都非常辛苦
記者劉雅文/台北報導
2021-01-31 15:27:04｜2021-01-31 17:00:46
中央疫情指揮中心，昨（30）日打一次新增4例本土個案，其中有確診護理師家人染疫後死亡，根據了解，是案863護理師的家戶群聚感染，她的婆婆案907，在前日深夜不幸逝世，成為數月後，第8名新冠肺炎死亡個案。
針對各界關心，案863個案的家居環境，是否為公寓大樓或是透天等？指揮官陳時中沈重的表示，相關家裡的排水消毒，都會去做，但是也拜託大家，這個案子已經非常辛苦了，「他們全家人都非常辛苦，談的太多只是加深當事人的感觸」，陳希望各界不要一直議論這個家庭相關消息。陳時中舉例，這件事情就是讓他想到，當初台灣第一個染疫的病人，出院後跟大家出來的說的第一句話，就是「沒有人想要染疫」，陳強調，處理這些大家都要有同理心，大家都想要了解狀況、趨吉避凶都很好，我們也在能力所及，讓大家能夠盡快了解，但是對於染疫者，加諸有形無形的壓力其實都不是很好。陳強調，民眾緊張的情緒，化為自我保護才有意義，陳提到，他從以前就一直強調，有疫情、大家恐慌，那是病毒對我們的心理戰，不要太多的群聚，就可以在生理戰幫我們戰勝病毒。
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