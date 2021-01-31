2月上旬旺到爆！3生肖好事連連　「這位」年前有望發大財

無論你目前是幸運還是走霉運，屬於你的好運終會到來！而運勢就像空氣，看不見也摸不著卻真實存在，自身努力加上好運勢，定能心想事成。以星座、生肖聞名的搜狐號《手相學生肖星座運勢》專欄就分析，以下「3生肖」的男女，2月上旬運勢將會旺到爆棚，不僅好事不斷，財源滾滾來，更不會有麻煩事找上門。其中，「屬兔者」還有望在年前發一波大財。

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生肖兔

生肖兔的人今年運氣也很不錯，1月底最後一天，2月上旬，橫財滾滾，存款漲不停，富貴不愁。屬兔的人在工作上會有比較大的調動，這是升職或公司重用的調動，需要好好把握機會。不僅如此，年前還有望發一筆大財，跟自己的親人或朋友合作，效果都會很不錯喔！

▲「3生肖」男女，2月上旬運勢旺到爆！不僅好事不斷，財源滾滾來，更不會有麻煩事找上門。（示意圖／取自pixabay）

生肖豬

屬豬的人天生財運極佳，前陣子受流年五行相剋之苦，所以較多人財運受阻、麻煩事較多。1月底最後一天，得到貴人相助，賺錢將會越來越順利，喜事接二連三，運勢旺到爆棚，福氣滿滿，生意能暴富。

生肖馬

生肖馬的人生活態度樂觀積極，全身都是正能量，在1月底最後一天，運勢極好！財位與太歲三合，好運加持，將會有源源不絕的喜事出現，工作也會一帆風順，財運不斷高漲，錢財源源不斷，不用為錢的事發愁，生活無憂無愁。（編輯：許苡晴）