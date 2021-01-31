柯文哲批藍綠SARS口水戰卻挨罵 蔡壁如：別亂噴口水
記者丁上程/台北報導
2021-01-31 11:13:01
台北市長柯文哲昨天（30日）下午在臉書PO文，批評藍綠兩黨不應該再針對2003年SARS期間，和平醫院封院一事進行爭吵，轉而要大家針對衛福部桃園醫院院內感染一事，確實做好分艙、分流、專責、輪調等工作，讓前線醫護人員能夠安心作戰。不過此番言論一出，卻引發網路上正反兩面論戰。對此過去是柯文哲的辦公室主任、民眾黨立委蔡壁如則表示，疫情來了應該是大家如何討論，要如何來做防疫動作，不是噴口水，「如果有什麼要檢討的我們就事後來檢討，現在是防疫第一」。
柯文哲昨天下午在臉書上PO文表示，2003年，和平醫院該不該封院？誰下令要封的？檢討本身並沒有錯，我自己也常常檢討：「如果重來一次，怎樣做可以更好」？但現在吵和平封院，時間點錯了！目的也歪了！我看到的不是真心反省改進，而是指責別人、打擊對手。柯文哲直言，現階段最應該重視的是衛福部桃園醫院爆發的院內感染。「又新增四例本土確診病例，還有一位護理師的婆婆不治。危機根本還沒解除，怎麼忙著翻舊帳？」柯文哲說，「此刻最該問的是『醫院有沒有確實做好分艙、分流、專責、輪調？！』、有沒有給予第一線的專責醫院足夠的人力、物力、裝備、支援？」對此過去從台大醫院時期，就一直是柯文哲重要幕僚的蔡壁如，也出面為他緩頰。「我想防疫如同作戰，這個時候疫情來了，應該是大家如何討論，要如何來做防疫動作，不是噴口水。」蔡壁如說，「如果有什麼要檢討的我們就事後來檢討，現在是防疫第一，昨天疫情也增加了4位本土病例，我想在這個過程當中，我們還是呼籲民眾勤洗手戴口罩。口水這件事情我們可以暫時放一邊，在這個疫情變得嚴峻的情況下，最重要的是要針對防疫做出相關動作」。