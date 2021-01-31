罷捷不斷增加新理由？林昶佐：民主制度不是設計這樣玩的
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-31 11:29:44｜2021-01-31 12:29:23
距離2月6日高雄市議員黃捷罷免案投票只剩不到一周的時間，今（31）日上午，立委林昶佐特地南下陪同為「2046台灣」成員之一的黃捷一起發春聯，林昶佐認為罷捷過程中不斷找像是萊豬之類的新理由，一般的民主的制度不是設計給大家這樣玩的嗎，哪有先提出罷免再來找理由、找藉口。
民進黨鳳山區立委許智傑繼續陪黃捷拜票，今天則是到鳳山第一公有市場發春聯，立委林昶佐也特地南下高雄挺黃捷，對於現在罷捷已經跟萊豬議題綁在一起，黃捷則說，大家回去看罷免理由書就知道，當時他們提出的罷免理由完全沒有提到現在所說萊豬的議題，很明顯是為了反對而反對，為了牽拖而牽拖，不希望大家混淆焦點，要回歸到這個議員到底適不適任。立委林昶佐認為，藍綠對決是一個假議題，罷捷團體在整個罷免的行動過程裡面一直不斷增加新的理由，像是萊豬，都只是一再的彰顯當初他們發起罷免的理由不正當、不充分，還需要邊罷免邊增加理由，一般的民主的制度不是設計給大家這樣玩的，哪有一邊先提出罷免，再來找理由找藉口，那這個都讓人希望可以盡快停止這種操作。 立委許智傑則再度強調，藍綠對決就是國民黨一直想要藉著罷免黃捷，將來再繼續去延燒罷免案，相信所有正義的鳳山好朋友一定會站出來，一起來支持黃捷，不要被國民黨故意要操作藍綠對決所影響我們鳳山在地人在地意識，大家也一起到雙慈殿拜拜，祈求媽祖跟觀音，保佑鳳山認真的好議員會留下來，希望鳳山的人民、鳳山的神明都可以一起來守護認真的好議員。罷捷團體發言人徐尚賢則痛批，一個連表決瘦肉精零檢出這麼重要的議題都可以落跑的民代還有臉說自己認真？難道罷免理由沒寫上落跑這兩字就代表黃捷可以落跑嗎？莫非民代不需要無時無刻接受人民的檢視嗎？黃捷有這樣的邏輯真是荒唐至極，明白證實了她是不適任的議員！