疫情擋不住美食闖關 日本餐飲品牌紛進台中百貨搶客

哈日族看過來！疫情造成邊鏡管制，因應民眾無法出國，台中百貨公司積極引進異國料理，其中最受歡迎的是日式美食。最近，有日本迴轉壽司品牌「合點壽司」進駐台中大遠百；日本第一定食「大戶屋」插旗大魯閣新時代購物中心，且都搶在年關前開賣，意在搶攻春節年假報復性消費商機。
合點壽司來自東京埼玉縣RDC集團，台中大遠百是全台開出第四家分店。有別於坊間其他迴轉壽司品牌，合點壽司最大特色是秉持手作、講究的配方口味及料理手法，除了設有板前料理區，讓消費者體驗即便是迴轉壽司，也能有如料亭般的互動氛圍外，店內也會不定期做解體鮭魚、叫賣活動，相當有日式風情。
至於價位設定，業者依據食材的等級種類做出區分，每盤自40至188元間，有鮭魚、刺身、鮪魚、鰻魚等季節限定菜單。由於店內採開放式座位區，每個位子都可以看到師傅手作流程，遇上假日鮮魚解體秀，只見全場師傅熱情叫賣，擊鼓大推「當日推薦、新鮮出爐」，互動歡樂氛圍，彷如置身日本料亭。大魯閣新時代購物中心春節檔，是以日系禮品和美食迎戰。為此，搶在年關引進日本餐飲大品牌「大戶屋」，為商場增添生力軍。果然，品牌魅力強大，這幾天試營運景況熱絡，吸引大批家庭親子客嚐鮮，讓業者信心大振。 大戶屋是日本第一定食品牌，主打餐點現點現做，提供原汁原味的日式家庭料理定食。看好台中火車站前東區的人潮發展潛力，年前插旗大魯閣新時代開出全台第42家分店，元月底連著幾天試營運，為搶攻春節商機做萬全準備。大戶屋定食菜色多元，提供多達25種選擇，另有蓋飯、蕎麥麵及專為兒童設計的蛋包飯套餐，更有超過30種副菜、甜點、飲品的多樣化搭配，上班族不想做飯，當自家餐廳天天「搭伙」也吃不膩。 其中人氣定食是「牛肉壽喜燒定食」及「炭烤雞豬雙麴定食」，在台點餐率最高。業者大推牛內壽喜燒定食，濃郁香醇醬汁拌入Q甜越光米飯，香氣撲鼻很下飯，堪稱是最道地日式風味美食。2月1日至16日歡慶新開幕，推出雙人定食777元優惠。