疫情擋不住美食闖關 日本餐飲品牌紛進台中百貨搶客

哈日族看過來！疫情造成邊鏡管制，因應民眾無法出國，台中百貨公司積極引進異國料理，其中最受歡迎的是日式美食。最近，有日本迴轉壽司品牌「合點壽司」進駐台中大遠百；日本第一定食「大戶屋」插旗大魯閣新時代購物中心，且都搶在年關前開賣，意在搶攻春節年假報復性消費商機。

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合點壽司來自東京埼玉縣RDC集團，台中大遠百是全台開出第四家分店。有別於坊間其他迴轉壽司品牌，合點壽司最大特色是秉持手作、講究的配方口味及料理手法，除了設有板前料理區，讓消費者體驗即便是迴轉壽司，也能有如料亭般的互動氛圍外，店內也會不定期做解體鮭魚、叫賣活動，相當有日式風情。

▲進駐台中大遠百的合點迴轉壽司品牌，提供新鮮食材及手作流程，讓你看得到也吃得到新鮮美食。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.31)

至於價位設定，業者依據食材的等級種類做出區分，每盤自40至188元間，有鮭魚、刺身、鮪魚、鰻魚等季節限定菜單。由於店內採開放式座位區，每個位子都可以看到師傅手作流程，遇上假日鮮魚解體秀，只見全場師傅熱情叫賣，擊鼓大推「當日推薦、新鮮出爐」，互動歡樂氛圍，彷如置身日本料亭。

▲台中大魯閣新時代引進的大戶屋品牌，提供20幾種定食料理，這道牛肉壽喜燒人力夯，點餐率居冠。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.31)