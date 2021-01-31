峻鼎食品捐贈在地小學瓶乳製品 高市衛生局長接受捐贈
記者郭凱杰／高雄報導
2021-01-31 11:51:14
高雄在地新創食品企業-峻鼎股份有限公司今（31）日舉辦「捐贈燕巢區小學乳飲品儀式」由市政府衛生局長黃志中接受捐贈，黃志中除感謝峻鼎食品捐贈2萬瓶、市價共約160萬元的優酪乳，提供燕巢區６所小學作為學童的營養午餐食材之用外，也期盼透過在地新創企業對於安心食材的堅持，結合對社區回饋地方。
位處燕巢區的峻鼎食品自2017年成立以來，考量國內消費市場的需求，為了讓台灣人可以享受精緻、安全的烘焙食品，不僅斥資興建符合GHP及HACCP標準的現代化廠房，引進法國傳統發酵奶油製作工法，也不斷研發新商品，從高雄在地出發，供應全台灣烘焙市場，是目前非常受到矚目、且具有潛力的台灣乳製品新品牌，這次捐贈回饋在地社區，在食品安全廣受關注的現在，更是展現了社會企業的溫暖與責任。峻鼎食品董事長林廣成表示，峻鼎食品成立至今，已陸續推出發酵奶油、澄清奶油及發酵白脫牛奶等商品，受到市場好評不斷，而峻鼎食品也與燕巢在地農民合作，提供乾淨優質的乳製品摘種牛奶蜜棗，得到許多在地民眾的協助與支持，秉持著「社會企業責任」與「照顧社區福利」的精神，希望讓燕巢區的每一位小朋友都能享用安心營養的乳製品。峻鼎同時也邀請烘焙業界名師麥田金老師擔任19號發酵奶油代言人，並於今天的捐贈儀式上正式公布簽約，透過麥田金老師的巧手及專業形象，推廣健康食材的多元應用。