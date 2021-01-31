羽球／就是今天！麟洋配拚3連冠 挑戰世錦賽金牌男雙
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-31 11:47:20
我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋屢創新猷，打進年終賽冠軍戰寫下我國男雙最佳紀錄，今(31)日要和世界第2印尼組合Mohammad AHSAN／Hendra SETIAWAN爭冠，盼能寫下完美的15連勝、連3周奪冠繼續締造歷史。
「麟洋配」近期狀態絕佳，先奪下YONEX泰國公開賽冠軍，這是兩人搭檔以來首度打進超級1000系列決賽就奪冠，也是我國男雙的第1個超級1000系列冠軍，接著同為超級1000系列的TOYOTA泰國公開賽再度登頂，連2站奪冠。由於新冠肺炎疫情關係，新增的兩站亞洲公開賽和年終總決賽都在泰國曼谷舉行，「麟洋配」在同場地延續好手感，昨天拍落世界第32英國組合Ben LANE／Sean VENDY，生涯首闖年終賽決賽，改寫台灣男雙的最佳成績。「麟洋配」自2019年開始出征國際賽，當年首度挑戰年終賽就打進4強，今年第2次參加成績更上一層，挾著14連勝氣勢挑戰手握7面世錦賽金牌的印尼組合，王齊麟認為最重要是，不留下遺憾。此前雙方9度交手，「麟洋配」僅拿到3勝6負，不過前一次交手是在上周TOYOTA泰國賽4強，「麟洋配」以14:21、22:20、21-12逆轉勝出。比賽預計今日下午2點40分登場。