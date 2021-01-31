下令「什麼不可說」！中國官方嚴控WHO調查小組行程
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-31 11:50:34
新型冠狀病毒（COVID-19）持續在全世界蔓延，至今（31）全球逾1025.2萬人確診，其中221.7萬人不幸因病去世，為了從大流行中吸取寶貴經驗預防下一場疫病，世界衛生組織（WHO）日前派出的專家小組週六（30）進行第二天的病毒溯源工作。然而外媒報導，調查人員訪問武漢醫院的過程受到中國當局嚴格的管制，中國科學家的研究也必須經過國務院的批准才能發表。
據《美國之音》（VOA）報導，WHO調查小組經過14天個隔離，終於在週五（29）開始工作，他們花費一整天的時間訪問了武漢江漢區的湖北省中西結合醫院，該醫院的張繼先醫生被認為中國官媒定為「最早上報新冠疫情」的人，並在30日訪問最早集中收治新冠肺炎患者的金銀潭醫院。但《美國之音》質疑，武漢中心醫院的眼科醫生李文亮才是被民間視為「吹哨者」的抗疫英雄，他生前任職的醫院距離華南海鮮市場最近，被普遍認為是最早意識到「不明原因肺炎」的醫生。報導續指，專家組成員達扎克（Peter Daszak）在推特上寫道「這次訪問直接跟那些在關鍵時刻戰鬥在抗疫前線的醫護人員交談，是『一個重要的機會』」；另一名成員庫普曼斯（Marion Koopmans）在推文中說「剛從金銀潭醫院訪問回來。這家醫院專門處理傳染病，是武漢最早收治新冠病毒患者的定點醫院。在那裡聽到的事情跟我從我們的ICU醫生聽到的差不多」。《路透社》指，採訪WHO專家小組調查過程的記者們都被擋在一定距離之外，而且專家調查活動受到中國方面的嚴格控制：不能與媒體接觸、不能隨意跟社區居民交談。報導引述內部消息指，所有與專家組成員談話的人都經由「上級指定」，而都必須按照上級的要求什麼能說、什麼不能說、什麼東西如何說。報導指，WHO緊急事件主管瑞安（Mike Ryan）先前就表示，這次調查並不能保證能得到答案。WHO進入中國調查的過程困難重重，行程多次被中方拖延，另一方面中國外交部門又不斷放話其他國家才是感染源，同時北京當局對最早爆發疫情的關鍵地點進行嚴密封鎖、第一時間清理華南海鮮市場，中國科學家進行的病毒研究都被要求集中審查，沒有國務院相關機構的許可不許發表。
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