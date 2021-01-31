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小確幸！加油先等等　油價凍漲、明起每公升降0.1元

記者劉雅文/台北報導

2021-01-31 12:07:41｜2021-01-31 12:10:35

中油
▲根據浮動公式計算，下週一（1）開始，汽油將會調降。（圖／NOWnews資料圖片）
國內油價連續9週調漲之後，今（31）天總算傳來好消息，台灣中油公司表示，自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.3元。
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台灣中油表示，本週受伊拉克減產原油之利多與中國大陸疫情升溫之利空相互抗衡下，導致本週油價震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶55.18美元，較前週55.29美元下跌0.11美元，新臺幣兌美元匯率升值0.023元，國內油價依公式計算跌幅為0.22%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別不調整及調漲0.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.1元，台灣中油汽、柴油各吸收0.1、0.5元。

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