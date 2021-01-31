柯文哲臉書談部桃遭罵翻 黃珊珊：重點在下次不再出錯
記者丁上程/台北報導
2021-01-31 11:59:15
台北市長柯文哲昨天在臉書上PO文，要求藍綠兩黨不要再為了17年前SARS期間，和平醫院封院一事誰負責爭吵不休。而是要大家關注衛福部桃園醫院，之所以匯報番院內感染，是否是因為沒事先做好分艙、分流、專責、輪調等工作。不過此番言論一出，則引發反彈聲浪，部分綠營側翼粉專更針對PO文進行攻擊。對此台北市副市長黃珊珊今天（31日）上午接受媒體訪問時，表示「大家已經不是理性在討論一件事，而是先攻擊對方，這些都已經模糊了焦點」。
黃珊珊強調，柯文哲在防疫會議上表示，「要讓人家去打仗，要給人家足夠的武器跟相關的防護」。針對藍綠近日來頻頻爭吵的「和平醫院封院」一事，黃珊珊也強調，現階段由台北市衛生局管轄的和平醫院，已經做到醫護人員專責負壓隔離病房，與一般門診的醫護人員做分離。「這次部桃就是有這種狀況，他看了門診的病人又需要去看確診病人，這個是在這次分艙分流做得不夠確實的原因，」黃珊珊說，「我想這個部分大家都是就事論事，也沒有什麼好爭執的，大家都希望把事情做好，所以和平醫院以前的慘痛經驗不應該再發生」。而針對柯文哲臉書遭到罵翻一事，黃珊珊也直言，每個人都會有不同的意見，但現在大家好像不是真正理性討論一件事，而是先攻擊對方。「我覺得這都模糊了焦點，我們現在要做的是怎麼從這次錯誤裡面，檢討出下次不要再犯錯。」黃珊珊說，「所以任何的攻擊都很正常，這是民主國家的現象，不用太在意」。至於近日來部桃院內感染似乎有向外擴大，近日更傳出桃園平鎮某醫院，也傳出院內感染的狀況。對此黃珊珊表示，目前中央指揮中心仍舊定調是院內感染，還沒有到社區感染等級，目前到社區感染的機率也很低，民眾不用太過緊張，「如果中央沒有提升相關的警戒措施，我們應該也都還在安全範圍裡面」。