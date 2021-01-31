批蔡英文下令守住黃捷 江啟臣：該做的是守住中華民國
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-31 12:07:08｜2021-01-31 12:21:39
國民黨高雄市不分區立委聯合服務處揭牌暨小農市集，今（31）日在民黨高雄市黨部揭幕，國民黨主席江啟臣表示，現在「反萊豬」、「公投綁大選」兩案公投都已經超過38萬連署，希望過年前衝破50萬聯署，並對總統在英文在中常會中說要守住黃捷感到遺憾，這是一個總統的高度嗎？守住「中華民國」才是總統要做的。
江啟臣說，自己的新年有兩個願望，一個是疫情快結束作息恢復正常，另一個則是萊豬不要來，大家用公投趕走牠，自己也是農家子弟，政府對於農業應該是先顧自己的農民、先保護再說，哪有像蔡總統一樣進口萊豬和國內競爭，目前「反萊豬」、「公投綁大選」兩案公投都超過38萬聯署，遠超28萬的門檻，希望過年前衝破50萬，讓政府看見人民的力量，政府要謙卑，不要蠻橫鴨霸。江啟臣並向民進黨跟蔡總統喊話：「你們認為應該要改國徽、甚至改國旗，應該要請蔡總統出來講清楚，來跟全民報告，不要想要做又不敢說，都已經全面執政了，如果認為台獨是你要推動的事情，那就大膽的推吧，不需要打假球，也不需要把它操作政治對立，或者人民對立的一個方式，不要把大家都當成是三歲小孩看待」。對於黃捷罷免案，江啟臣強調，桃園也好、高雄也好，國民黨的立場都沒有改變，人民對於不適任、不適當的政治人物要行使罷免權利，如果需要國民黨籍的民代或是基層黨部的幫忙跟協助，會以民意為依歸，全力協助，但是很遺憾，總統竟然在中常會說要守住這一個民代，這是一個總統的高度嗎？江啟臣說，蔡總統要守住的應該是全民好不容易得來的「防疫成果」、「食安健康」、「言論自由」、「新聞自由」、「司法公平正義」、「國際空間」，更重要要守住「中華民國」，這才是總統要做的，挺地方民代根本是失去一個總統、執政黨主席的高度，民進黨常常都是兩套標準，自己都可以，別人都不行，說是藍綠對決，應該很多人應該聽不下去，面對這樣的政府，在828公投一起用選票，決定我們要吃什麼樣的豬肉，人民要告訴政府你的決策錯了、蔡英文錯了。