理工女神曬情侶寫真　「透視睡衣」引爆立體曲線

網紅機機笑容燦爛，畢業於師大電機系的她被封為「理工女神」，擁有迷人的腹肌和零贅肉身材，是不少人夢寐以求的體態。機機結束居家檢疫後，開始進行自主隔離，今（31）日是第2天，她坐在床上以性感的姿態和大家說早安，還加碼放送情侶寫真，讓粉絲們讚嘆連連。

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機機掀開被子迎接新的一天，左手撩起長髮秀出蕾絲透視睡衣，鏤空的材質出賣她大片肌膚，緊身設計讓完美S曲線一覽無遺，胸口交叉綁帶的巧思十分誘人，上頭還有印花設計增添美感，渾圓的翹臀也相當吸睛。

熱愛運動的機機，儘管無法上健身房重訓，仍在家完成訓練菜單，日前她收到一組槓片，興奮地抱在懷中親吻之外，這次也放在腿根旁合照，笑說：「原來我真的是笑著醒來的！討M第一次拍情侶寫真啦！感謝各位不嫌棄我的小劇場。」真性情的一面引來粉絲討論：「等等就幫槓片取名字了」、「以後男朋友要綁槓片在身上，就可以得到厚愛」、「做夢都會笑」、「對槓片興奮，莫名的有趣」。（編輯：侯家瑜）

▲機機將槓片擁入懷中。（圖／機機IG）

▲機機渾圓翹臀相當吸睛。（圖／機機IG）