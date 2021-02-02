VAVA「你在教我做事嗎」爆紅　《中國有嘻哈》選手去哪兒

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VAVA從《中國有嘻哈》爆紅後人氣水漲船高，曾經來台灣舉辦簽唱會，她的歌曲《我的新衣》還被選為好萊塢電影《亞洲瘋狂富豪》的插曲，至今依舊活躍在螢光幕前，近日她參加《天賜的聲音》，和BY2在舞台合唱，遭知名樂評人丁太升批評「音色和音質挺一般的」、「歌詞律動都太簡單了」，火爆的VAVA當場問：「老師可以示範難一點的律動是什麼樣子的？」丁太升說：「對不起我不會。」VAVA回嗆：「那你不會，你在教我做事嗎？」尷尬場面讓張韶涵也跳出來緩頰。
《中國有嘻哈》冠軍PG ONE人氣最高，前景一片看好，2017年卻因為和金馬影后李小璐發生婚外情，「小王」標籤重挫演藝事業，PG ONE沉寂3年，2020年受訪公開吐露心聲：「發生了什麼，全世界都知道了，錯了就是錯了，中間發生什麼，我不想說，已經是塵封結束的一個故事了，再拿它出來，對他人也是一種二次傷害。」PG ONE雖回不了主流市場，在地下饒舌圈依舊是「流量擔當」，2020年夏天還和韓國歌手Dok2、Bewhy跨國合作新歌《1Y2》。
《中國有嘻哈》另一位冠軍GAI發展最成功，影響力遍及饒舌圈和主流音樂，挾著比賽冠軍出身的光環，GAI晉升選秀節目《中國新說唱》、《亞洲超星團》導師，連親子節目都能見到他的身影，陽剛硬派的GAI遇上老婆王斯然，一秒從嘻哈硬漢變成寵妻狂魔，兩人在育兒節目《新生日記2》記錄兒子柚柚出生的甜蜜歷程，GAI同時宣布老婆封肚：「我不會讓王斯然再受一次這樣的苦。」堪稱好男人經典語錄。完整影片請點此觀看