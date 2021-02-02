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VAVA「你在教我做事嗎」爆紅　《中國有嘻哈》選手去哪兒

記者羅凌筠/專題報導

2021-02-02 12:00:00

▲PG ONE（左起）、VAVA、GAI發展現況不一。（圖／翻攝自紅花會、VAVA、GAI微博）
▲PG ONE（左起）、VAVA、GAI發展現況不一。（圖／翻攝自紅花會、VAVA、GAI微博）
大陸饒舌女將VAVA是《中國有嘻哈》最後4強，從選秀比賽一戰成名，近日她在綜藝節目《天賜的聲音》第2季槓上歌手評審丁太升，犀利金句「你在教我做事嗎」在網路上爆紅。從《中國有嘻哈》畢業4年，VAVA仍活躍在電視螢幕，《NOWNews今日新聞》帶您關注，其他爆紅選手現在都去哪裡了？
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▲VAVA仍活躍於綜藝節目。（圖／翻攝VAVA微博）
▲VAVA仍活躍於綜藝節目。（圖／翻攝VAVA微博）
VAVA從《中國有嘻哈》爆紅後人氣水漲船高，曾經來台灣舉辦簽唱會，她的歌曲《我的新衣》還被選為好萊塢電影《亞洲瘋狂富豪》的插曲，至今依舊活躍在螢光幕前，近日她參加《天賜的聲音》，和BY2在舞台合唱，遭知名樂評人丁太升批評「音色和音質挺一般的」、「歌詞律動都太簡單了」，火爆的VAVA當場問：「老師可以示範難一點的律動是什麼樣子的？」丁太升說：「對不起我不會。」VAVA回嗆：「那你不會，你在教我做事嗎？」尷尬場面讓張韶涵也跳出來緩頰。
▲PG
▲PG ONE仍在網路上發表新作品。（圖／翻攝PG ONE微博）
《中國有嘻哈》冠軍PG ONE人氣最高，前景一片看好，2017年卻因為和金馬影后李小璐發生婚外情，「小王」標籤重挫演藝事業，PG ONE沉寂3年，2020年受訪公開吐露心聲：「發生了什麼，全世界都知道了，錯了就是錯了，中間發生什麼，我不想說，已經是塵封結束的一個故事了，再拿它出來，對他人也是一種二次傷害。」PG ONE雖回不了主流市場，在地下饒舌圈依舊是「流量擔當」，2020年夏天還和韓國歌手Dok2、Bewhy跨國合作新歌《1Y2》。
▲GAI娶妻生子，成為新一代螢幕奶爸。（圖／翻攝GAI微博）
▲▼GAI娶妻生子，成為新一代螢幕奶爸。（圖／翻攝GAI微博）
▲GAI（左）宣布老婆王斯然封肚。（圖／翻攝GAI微博）
《中國有嘻哈》另一位冠軍GAI發展最成功，影響力遍及饒舌圈和主流音樂，挾著比賽冠軍出身的光環，GAI晉升選秀節目《中國新說唱》、《亞洲超星團》導師，連親子節目都能見到他的身影，陽剛硬派的GAI遇上老婆王斯然，一秒從嘻哈硬漢變成寵妻狂魔，兩人在育兒節目《新生日記2》記錄兒子柚柚出生的甜蜜歷程，GAI同時宣布老婆封肚：「我不會讓王斯然再受一次這樣的苦。」堪稱好男人經典語錄。
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