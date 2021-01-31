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李銘順拍《緝魂》拍到憂鬱！懷疑自己「我做得到嗎」

記者翁新涵/綜合報導

2021-01-31 14:34:56

▲李銘順拍《緝魂》感到很憂鬱。（圖／威視）
▲李銘順拍《緝魂》感到很憂鬱。（圖／威視）
曾和導演程偉豪合作過《目擊者》的金鐘視帝李銘順，這次在電影《緝魂》中再度合作，他透露第一次看到劇本時竟自我懷疑：「我真的做得到嗎？」而且《緝魂》拍攝現場氛圍頗壓抑，加上導演要求全體演員都要減重，讓他下戲後還必須忌口，簡直開心不起來，令他直呼：「我第一次拍戲感覺這麼憂鬱！」
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近年多待在台灣拍戲的李銘順，為了中意的劇本必須和妻兒分隔兩地，但他相當甘之如飴，李銘順表示，他第一次看《緝魂》劇本時，其中對於人性與情感面的刻畫之深，讓他產生自我懷疑：「我真的做得到嗎？」但也激起他想挑戰這角色的決心。
▲李銘順拍《緝魂》時曾自我懷疑。（圖／威視）
▲李銘順拍《緝魂》時曾自我懷疑。（圖／威視）
李銘順這次在《緝魂》中挑戰飾演富豪命案嫌疑犯之一的「萬博士」，他自爆：「我和張震、張鈞甯之間有距離感！」李銘順進一步解釋，他們3人私下在拍攝現場是很合得來的，彼此有說有笑，但因為劇本設定他的角色為嫌疑犯，所以李銘順只要上戲後，就會自然地和張震飾演的檢察官、張鈞甯飾演的刑警產生距離感，他深覺這樣的氛圍很好，可以幫助他更投入在角色裡，也就沒有刻意去打破。
▲張鈞甯（左二）對李銘順（右一）演技感到佩服。（圖／威視）
▲張鈞甯（左二）對李銘順（右一）演技感到佩服。（圖／威視）
而曾在電影《痞子英雄2》中，和李銘順合作過的張鈞甯則回憶說，有一場李銘順發表演說的戲碼，台詞不僅充斥專有名詞、篇幅又長，他仍將情緒與細節都詮釋得絲絲入扣，另外還有一場兩人對峙的偵訊戲，他將角色欲隱瞞的細節和內心的慌張感，呈現得相當真實，這一切都讓張鈞甯深感佩服，大讚李銘順：「他的戲很真誠細膩，可以把很難演的說話戲，演得很真實自然，真的很強！」
 
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