李銘順拍《緝魂》拍到憂鬱！懷疑自己「我做得到嗎」

曾和導演程偉豪合作過《目擊者》的金鐘視帝李銘順，這次在電影《緝魂》中再度合作，他透露第一次看到劇本時竟自我懷疑：「我真的做得到嗎？」而且《緝魂》拍攝現場氛圍頗壓抑，加上導演要求全體演員都要減重，讓他下戲後還必須忌口，簡直開心不起來，令他直呼：「我第一次拍戲感覺這麼憂鬱！」

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近年多待在台灣拍戲的李銘順，為了中意的劇本必須和妻兒分隔兩地，但他相當甘之如飴，李銘順表示，他第一次看《緝魂》劇本時，其中對於人性與情感面的刻畫之深，讓他產生自我懷疑：「我真的做得到嗎？」但也激起他想挑戰這角色的決心。

▲李銘順拍《緝魂》時曾自我懷疑。（圖／威視）

李銘順這次在《緝魂》中挑戰飾演富豪命案嫌疑犯之一的「萬博士」，他自爆：「我和張震、張鈞甯之間有距離感！」李銘順進一步解釋，他們3人私下在拍攝現場是很合得來的，彼此有說有笑，但因為劇本設定他的角色為嫌疑犯，所以李銘順只要上戲後，就會自然地和張震飾演的檢察官、張鈞甯飾演的刑警產生距離感，他深覺這樣的氛圍很好，可以幫助他更投入在角色裡，也就沒有刻意去打破。

▲張鈞甯（左二）對李銘順（右一）演技感到佩服。（圖／威視）

而曾在電影