西雅圖醫院冰箱故障！疫苗恐失效 醫院連夜注射1600劑
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-31 14:32:51
美國境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，當局正加快推動新冠疫苗接種，但當地時間週四（28）晚上，西雅圖一家醫院儲放新冠疫苗的冰箱傳出故障，為了不讓1600劑疫苗浪費，醫院決定緊急連夜加班為民眾接種。當地民眾穿著大半夜浴袍、睡衣，在醫院外排隊等待施打疫苗。
據《紐約時報》報導，西雅圖凱撒醫院（Kaiser Permanente hospital）儲放莫德納（Moderna）新冠疫苗的冰箱於週四晚間傳出故障，如果不趕快投入注射，1600劑疫苗就只能夠報廢。因此，當地衛生單位緊急連絡西雅圖市內另外兩家醫療機構，並在半夜11點通告居民立刻就可以接種疫苗。凱薩醫院華盛頓地區主管穆拉尼（Susan Mullaney）表示，醫療人員必須在12個小時內注射完所有疫苗。所幸，西雅圖醫療官員表示，在週五（29）凌晨3點半的時候就把所有疫苗接種完畢。西雅圖居民們接獲可以接種疫苗的通知時，有些人正在家裡休息，或是用完晚膳正好在洗碗。一名夫婦表示，他們在晚上1點準備就寢時，接到女兒的電話，說幫兩人預約了要注射疫苗，但兩老根本沒時間換裝，穿著睡衣就匆匆趕到了接種地點。《紐約時報》報導指出，西雅圖的事件是個案但凸顯了美國境內儲放疫苗的挑戰，莫德納和輝瑞／BioNTech研發的新冠疫苗都需要儲存在非常低溫的環境。早些時候，車輛被風雪困在俄勒岡州的道路上，醫療人員只能帶著疫苗一車一車的去幫乘客施打，但不久之後醫療人員就意識到這可能破壞了疫苗的效用。西雅圖醫院的人員表示，他們試著要讓當地高風險的族群，例如老年人，優先接種疫苗，但他們的當務之急仍是在疫苗過期前盡快注射，雖然過程很勞累，但讓半夜2點為坐在輪椅上的老奶奶注射疫苗仍然讓人感動。凱薩醫院的主管穆拉尼表示，目前每座儲放疫苗的冰箱都已經過檢查，可以正常運作。
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