籃球／「野獸」林志傑驚喜現身 支持HBL球員多元發展
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-31 14:34:30
美國健康品牌WEIDER威德和高中體總共同籌辦HBL首屆「WEIDER威德眾星獎助計畫」，預計將發出總金額高達新台幣500萬獎學金，受惠球員包含甲、乙組合計共92位學生。今（31）日推出獎助學金形象影片，台灣籃壇重量級球星「野獸」林志傑更驚喜現身，一同參與影片拍攝，以實際行動相挺，鼓勵球員們「相信自己，做什麼都可以」，激發球員多元學習的動力，發展不同才能及技藝，以豐富未來人生。
「野獸」林志傑特別於賽季中抽空參與形象影片拍攝，林志傑經過百般思考最後讓他點頭答應的原因，是獎學金背後「追求卓越，超越⾃我」的精神，他表示很開心可以盡自己微薄力量，來幫助小朋友，自己剛接觸籃球時，這樣的獎學金並不多，現在能有威德來幫助基層，是一件很棒的事情。 為了更有效推廣WEIDER威德眾星獎助計畫，歷時兩個多月的前置規劃、開會溝通與創意發想，正式推出以「場上有型，場下更行」為主軸的獎學金形象影片。鏡頭從球員在場上的精彩表現，延伸到他們各自依其興趣所拓展的不同領域，可能是透過網路學習程式撰寫的奧妙，或是挑戰不同語言的檢定測驗，志傑則是客串一位光臨咖啡店的顧客，啜飲一口咖啡後，與咖啡師相視而笑，咖啡師的雙手除了會嫻熟的手沖技巧外，也是籃球場上帶領球隊獲勝的關鍵推手，不管投入哪個領域，林志傑以這句「相信自己，做什麼都可以」為結尾，勉勵大家用相信的力量，堅持下去。林志傑表示：「不管在哪一個領域，都要讓自己有信心，同時也要相信自己，球界就有很多案例，例如張憲銘、陳信安，兩人在球場與商場都成就非凡，因為他們總是充滿自信。」不僅「野獸」林志傑認同，HBL 男子甲組菁英球隊教練們也一同響應，鼓勵子弟兵報名此項獎學金。對於企業看見基層籃球的需求，實際投注心力及資源，關心基層球員的未來發展，感到非常欣慰與感謝。其中南山高中教練許時清表示，得知WEIDER威德獎學金後，很感謝有企業願意以實際行動鼓勵學生多元發展，他也非常認同這樣的回饋方式與品牌精神。「我常問學生，你是會打球，還是只會打球?球場之外的事情也很重要。」他認為威德這次贊助HBL球員的方式，會讓學生知道，「未來如果你有能力，可以學習本次獎助學金的精神，盡自己所能地去幫助別人，並帶給社會更多正面的能量。」首屆「WEIDER威德眾星獎助計畫」於109學年度起跑，目前甲組球員已完成收件，男校39隊，報名68位球員、女校17隊，報名33位，甲組報名總數達101位，將遴選出56位得獎者，球員若擁有專業證照，或是外語、母語檢定合格等，可以獲得額外的獎勵加分，其中不少報名者擁有2張以上專業技術士證照。乙組報名預計2月1日至26日截止，獎學金評審包含高中體總、學校、業界等全方位專業人士，確保獎學金公平公正頒發給最合適的人選。