中國又有食材染疫！奶棗驗出病毒陽性近50例 流入14省份
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-31 14:58:54
中國境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情近期再次傳出本土感染的案例，同時當局也在進口啤酒、進口豬頭、拖鞋等等物品上驗出病毒陽性。近日，山東傳出進口的乳清粉以及奶棗產品驗出新冠病毒，中國各地至今近50個樣本送驗都呈陽性。目前天津、山西、浙江、河南、江蘇、貴州等多個省份都通報涉「染疫」的進口奶棗已流入。
山東省昨（30）日通報，許多奶棗檢測出新冠病毒陽性，山東煙台的奶棗產品驗出2例陽性；貴州6地的奶棗樣品也驗出陽性；浙江麗水已測出9份陽性產品；山西省大同市渾源縣、晉城市高平縣等地未食用完的奶棗樣本中核酸檢測檢出陽性。據《新華社》新華社，湖南省衛健委和相關疾控部門今（31）日通報，總共在32份奶棗樣本上驗出新冠病毒陽性。湖南省收到山東省棗莊市涉疫奶棗產品通過線上銷售渠道流入湖南的風險提示函，通報山東久旭生物科技有限公司今年1月5日購進10噸，天津港去年12月25日到港的進口乳清粉，用作生產奶棗原料，經檢測該批乳清粉部分核酸檢測結果呈陽性。湖南省衛健委表示，目前湖南各市州已全面回收食用涉疫奶棗及包裝，並按醫療廢棄物處理，對相關物流場所、居家環境、運輸車輛等全部進行消毒，對接觸涉疫奶棗包裝及食用人員全部按規程分類追蹤管控並進行核酸檢測。中國媒體據不完全統計，截至今（31）日包括山東省在內，已至少有11個省份有地方檢測出「陽性奶棗」。據天津市人民政府新聞辦公室官方微博通報，部分山東棗莊的涉疫奶棗已通過線上渠道流入天津，其生產原料所使用的烏克蘭進口乳清粉，與天津市之前涉疫烏克蘭進口乳清粉為同一批進口。奶棗染疫的事件早在1月19日，棗莊市市中區已通報涉事企業被檢測出陽性，並對企業進行實地管控，暫停生產和銷售，至少14個省份追蹤到奶棗產品流入，許多奶棗的銷售方式都是透過網購。
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